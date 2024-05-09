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Dünya, İsrail-Filistin çatışması

BM, savaş suçu sayılan "zorla yerinden edilme" tanımlamasında söylem değiştirdi

Birleşmiş Milletler (BM), İsrail'in Refah'a kara saldırısı başlatmasının ardından buradan kaçan insanlar için "zorla yerinden edilme" ifadesini kullanırken, savaş suçu sayılabilecek bu durum için sadece "yerinden edilme" söylemini kullanmaya başladı.

Şerife Çetin  | 09.05.2024 - Güncelleme : 09.05.2024
BM, savaş suçu sayılan "zorla yerinden edilme" tanımlamasında söylem değiştirdi

New York

BM İnsani İşler Koordinasyon Ofisi (OCHA) 7 Mayıs'ta yaptığı açıklamada, "İsrail'in dün verdiği tahliye emri halihazırda Refah'tan on binlerce insanın zorla yerinden edilmesine yer açtı." ifadesini kullandı.

BM Sözcüsü Stephane Dujarric de bu bilgiyi günlük basın toplantısında aktarırken aynı tanımlamaya yer verdi.

Daha sonra insanların "güvenliğe ulaşmak için yerinden ayrılmak zorunda kaldığını" kaydeden Dujarric, durumun çok karmaşık olduğuna işaret etti.

Söylem değişti

BM Sözcü Yardımcısı Farhan Haq ise bugün düzenlenen günlük basın toplantısında, "Refah'ta 80 bin kişinin yerinden edildiğini" bildirdi.

Bu rakamın birkaç saat içinde 100 bine ulaşmış olabileceğine işaret eden Haq, bölgede gerginliğin çok yüksek olduğunu ve saldırıların sürdüğünü ifade etti.

AA muhabirinin, "Zorla yerinden edilme ne zaman savaş suçu sayılır?" sorusunu yanıtlayan Haq, savaş suçlarının ilgili yasal kurumlarca tanımlanabileceğini, kendisinin bu tanımlamayı yapamayacağını söyledi.

Haq, zorla yerinden edilmeyi "insanların gönülsüz olarak yerinden edilmesi ve hareket etmeye zorlanması" olarak tanımladıklarını anımsattı.

"O zaman BM'ye göre zorla yerinden edilme varsa savaş suçu da vardır diyebilir miyiz?" sorusuna ise Haq, tekrar buna mahkemelerin karar vereceğini söyleyerek cevap verdi.

"BM zorla yerinden edilmeyi toplumların çatışmadan kaçmak için zorla evlerini bırakması olarak tanımlıyor. O zaman siz Refah'ta olan bitene zorla yerinden edilme diyor musunuz demiyor musunuz?" sorusunu ise Haq, "Yerinden edilmeyi görüyorsunuz ve bugün olanların bu tanıma nasıl uyduğunu da değerlendirebilirsiniz." ifadeleriyle cevapladı.

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