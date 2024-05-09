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Tel Aviv'de binlerce kişi, Gazze Şeridi'ndeki savaşın sonlanması ve ateşkes sağlanması çağrısıyla protesto gösterisi düzenliyor.
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Dünya, İsrail-Filistin çatışması

BM: Gazze'de siviller öldürülüyor ve bizim onlara yardım etmemiz engelleniyor

Martin Griffiths, Gazze'ye 3 gündür "hiçbir şey ve hiçbir kimsenin" giriş çıkışına izin verilmediğini belirterek, "Siviller, Gazze'de öldürülüyor, açlığa maruz bırakılıyor ve bizim onlara yardım etmemiz engelleniyor." ifadesini kullandı.

Şerife Çetin  | 09.05.2024 - Güncelleme : 09.05.2024
BM: Gazze'de siviller öldürülüyor ve bizim onlara yardım etmemiz engelleniyor

New York

Birleşmiş Milletler (BM) İnsani İşlerden Sorumlu Genel Sekreter Yardımcısı ve Acil Yardım Koordinatörü Martin Griffiths, Gazze'ye 3 gündür "hiçbir şey ve hiçbir kimsenin" giriş çıkışına izin verilmediğini belirterek, "Siviller, Gazze'de öldürülüyor, açlığa maruz bırakılıyor ve bizim onlara yardım etmemiz engelleniyor." ifadesini kullandı.

Griffiths, X sosyal medya hesabından mesaj paylaştı.

Sınır kapılarının kapanmasının yakıt tedarikini engellediğine işaret eden Griffiths, bunun da yardım kamyonları, jeneratörler, su, elektrik, insan ve ürün hareketini imkansız kıldığını belirtti.

Griffiths, "Bu da yardım sağlanamıyor anlamına gelir." değerlendirmesinde bulunarak, Gazze'den 3 gündür insan ve ürün giriş çıkışına izin verilmediğini, malzemeler ve personelin mahsur kaldığını kaydetti.

"Siviller Gazze'de öldürülüyor, açlığa maruz bırakılıyor ve bizim onlara yardım etmemiz engelleniyor." ifadesini kullanan Griffiths, Gazze'de 7 aylık kabusun üstüne son durumun bu olduğunu vurguladı.

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