Dolar
29.06
Euro
31.72
Altın
2,026.66
ETH/USDT
2,206.30
BTC/USDT
42,485.00
BIST 100
7,790.42
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Dünya, İsrail-Filistin çatışması

BMGK'de Gazze karar tasarısı oylaması, üyeler arasında anlaşma sağlanamadığı için ertelendi

Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nde (BMGK) Gazze'de çatışmaların sonlandırılması ve insani yardımların artırılması için karar tasarısının oylanacağı oturum, üye ülkeler arasında anlaşma sağlanamadığı için ertelendi.

Şerife Çetin  | 18.12.2023 - Güncelleme : 18.12.2023
BMGK'de Gazze karar tasarısı oylaması, üyeler arasında anlaşma sağlanamadığı için ertelendi Fotoğraf: Ali Jadallah/AA

New York

Birleşmiş Milletler (BM), New York yerel saatiyle 17.00'de düzenlenmesi planlanan Gazze oturumunun iptal edildiğini duyurdu.

AA muhabirinin BM kaynaklarından edindiği bilgiye göre, Birleşik Arap Emirlikleri tarafından oylamaya sunulması planlanan Gazze tasarısı üzerinde üye ülkeler henüz anlaşma sağlayamadı.

Yarın sabah oylamaya sunulması planlanan karar tasarısında, Gazze'de "çatışmaların sonlandırılması" ve "insani yardımların artırılması" talep ediliyor.

Tüm taraflara uluslararası hukuk ve uluslararası insancıl hukuk uyarınca sivilleri koruma görevini yerine getirmeleri çağrısı yapılan karar tasarısında, BM Genel Sekreteri'nden yardımların denetlenmesi için bir mekanizma kurması talep ediliyor.

BM'nin yardımların insani yardım olduğunu teyit etmesi ve yardımların türleri hakkında "Filistin Yönetimi ve İsrail'e" bilgi vermesi istenilen karar tasarısında, yardımların dağıtımı için gerekli yakıtın sağlanması çağrısına yer veriliyor.

Karar tasarısında tüm rehinelerin serbest bırakılması talep edilirken, her türlü uluslararası insancıl hukuk ihlali kınanıyor.

Kaynaklar, ABD'nin "çatışmaların sonlandırılması" ifadesinde değişiklik istediğine işaret ediyor.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Akıncı Üssü davasında temyiz incelemesi tamamlandı
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye-Macaristan Kültür Yılı Açılış Programı'na katıldı
Gümüşhane'nin Kelkit ilçesinde 4,1 büyüklüğünde deprem
TBMM Başkanı Kurtulmuş'tan Kuveyt'e taziye ziyareti
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Altun’dan Macaristan ile imzalanan mutabakata ilişkin açıklama

Benzer haberler

BMGK'de Gazze karar tasarısı oylaması, üyeler arasında anlaşma sağlanamadığı için ertelendi

BMGK'de Gazze karar tasarısı oylaması, üyeler arasında anlaşma sağlanamadığı için ertelendi

Pakistan'da Türkçe eğitimi alan öğrencilerden Filistin halkına yardım

Fransa Dışişleri Bakanı, Gazze'ye 700 ton insani yardım yapacaklarını bildirdi

Fransız vekillerden Dışişleri mensubunun öldürülmesi üzerine İsrail'e yaptırım uygulanması talebi

Fransız vekillerden Dışişleri mensubunun öldürülmesi üzerine İsrail'e yaptırım uygulanması talebi
ABD'den İsrailli keskin nişancıların kilisede 2 kadını öldürdüğü saldırıya ilişkin "tutarsız" açıklama

ABD'den İsrailli keskin nişancıların kilisede 2 kadını öldürdüğü saldırıya ilişkin "tutarsız" açıklama
AB, Batı Şeria'da şiddete başvuran yerleşimcilere yaptırım uygulanması çağrısını yineledi

AB, Batı Şeria'da şiddete başvuran yerleşimcilere yaptırım uygulanması çağrısını yineledi
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet