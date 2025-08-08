BMGK, İsrail hükümetinin Gazze kentini işgal kararını görüşmek için acil oturumla toplanacak
Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi (BMGK), İsrail hükümetinin Gazze kentini işgal kararını görüşmek için yarın acil oturumla toplanacak.
New York
AA muhabirinin diplomatik kaynaklardan edindiği bilgiye göre, toplantı talebi ABD ve Panama dışındaki tüm BMGK üyelerinden geldi.
ABD ise toplantının gerçekleşmemesi için ısrarlı tutum sergiledi.
BMGK acil oturumu, 9 Ağustos'ta yerel saatle 15.00'te gerçekleşecek.
İşgal kararı
İsrail Güvenlik Kabinesi dün akşam Gazze Şeridi'nin kuzeyinde yer alan Gazze kentinin işgal edilmesine yönelik planı onaylamıştı.
İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, kabine toplantısı öncesi Fox News'e verdiği röportajda, "Gazze'nin tamamını kontrol altına almayı hedeflediklerini" söylemişti.