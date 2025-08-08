Dolar
Dünya

BMGK, İsrail hükümetinin Gazze kentini işgal kararını görüşmek için acil oturumla toplanacak

Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi (BMGK), İsrail hükümetinin Gazze kentini işgal kararını görüşmek için yarın acil oturumla toplanacak.

Şerife Çetin  | 08.08.2025 - Güncelleme : 08.08.2025
BMGK, İsrail hükümetinin Gazze kentini işgal kararını görüşmek için acil oturumla toplanacak

New York

AA muhabirinin diplomatik kaynaklardan edindiği bilgiye göre, toplantı talebi ABD ve Panama dışındaki tüm BMGK üyelerinden geldi.

ABD ise toplantının gerçekleşmemesi için ısrarlı tutum sergiledi.

BMGK acil oturumu, 9 Ağustos'ta yerel saatle 15.00'te gerçekleşecek.

İşgal kararı

İsrail Güvenlik Kabinesi dün akşam Gazze Şeridi'nin kuzeyinde yer alan Gazze kentinin işgal edilmesine yönelik planı onaylamıştı.

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, kabine toplantısı öncesi Fox News'e verdiği röportajda, "Gazze'nin tamamını kontrol altına almayı hedeflediklerini" söylemişti.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
