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Dünya

BMGK, Genel Sekreter'in Kızıldeniz'deki saldırıları raporlama süresini 6 ay uzattı

Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi (BMGK), BM Genel Sekreteri Antonio Guterres'in Kızıldeniz'de Husilerin saldırılarına ilişkin raporlarını 6 ay daha sunmasına karar verdi.

Şerife Çetin  | 27.06.2024 - Güncelleme : 27.06.2024
BMGK, Genel Sekreter'in Kızıldeniz'deki saldırıları raporlama süresini 6 ay uzattı Fotoğraf: Fareed Kotb/AA

New York

BMGK'de ABD ve Japonya'nın, Guterres'ten raporlarını 6 ay daha sunmasını talep eden karar tasarısı oylamaya sunuldu. Tasarı, 15 üyeli BMGK'de 12 "evet" ve 3 "çekimser" oyla kabul edildi, Rusya, Çin ve Cezayir çekimser oy kullandı.

Karar, Guterres'ten 15 Ocak 2025'e kadar Kızıldeniz'de Husilerin saldırılarını raporlamayı sürdürmesini talep ediyor. Genel Sekreter'in raporlama görevi 1 Temmuz 2024'te sona eriyordu.

Yemen'de İran'ın desteklediği Husiler, İsrail'in Gazze'deki saldırılarına tepki gerekçesiyle 31 Ekim 2023'ten bu yana Yemen açıklarında İsrailli şirketlere bağlı olduğunu belirttikleri ticari gemilere el koyuyor, bazılarına da insansız hava araçları ve füzelerle saldırılar düzenliyor.

Husilerin eylemleri nedeniyle çok sayıda gemicilik şirketi, Kızıldeniz'deki seferlerini durdurma kararı aldı.

ABD, küresel deniz ticareti güvenliğinin tehlikeye girdiği gerekçesiyle 18 Aralık 2023'te bir grup ülkenin katılımıyla Husi güçlerine karşı "Refah Muhafızı Operasyonu" adında çok uluslu "deniz görev gücü" oluşturulduğunu açıkladı.

ABD ve İngiltere'nin Yemen'de kontrollerinde bulunan bölgelere saldırısı üzerine Husiler, bu ülkelerin tüm gemilerini hedef alacağını duyurdu.

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