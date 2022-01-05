Dolar
13.39
Euro
15.11
Altın
1,814.64
ETH/USDT
3,814.40
BTC/USDT
46,177.00
BIST 100
1,963.59
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Dünya

BMGK dönem başkanı Norveç: İsrail-Filistin barış süreci için zaman daralıyor

Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi (BMGK) ocak ayı dönem başkanlığını devralan Norveç'in BM Büyükelçisi Mona Juul, İsrail-Filistin barış sürecinde zamanın daraldığı ancak çözüm konusunda geç kalınmadığını söyledi.

Betül Yürük   | 05.01.2022
BMGK dönem başkanı Norveç: İsrail-Filistin barış süreci için zaman daralıyor

BİRLEŞMİŞ MİLLETLER

Norveç'in BM Büyükelçisi Mona Juul, BM Genel Merkezinde, BM Güvenlik Konseyi başkanı olarak düzenlediği basın toplantısında gündemi değerlendirdi.

Suriye'den Yemen'e, Afganistan'dan Myanmar'a çözülemeyen sorunlarla dünyanın hala ''kasvetli'' bir gündeminin olduğuna dikkati çeken Juul, ancak iyimserliklerini koruyacaklarını ve sorunların çözümüne yardım etmekten vazgeçmeyeceklerini söyledi.

İsrail-Filistin sorununun çözümünde daha önce ülkesi Norveç'in yürüttüğü Oslo süreci ve şu an barışın mümkün olup olmadığı sorusu sorulan Juul, ''Zaman daralıyor ancak geç kalınmış da değil. Gerek ben, gerekse birçok ülke, sürdürülebilir iki devletli çözümün alternatifi olmadığı görüşünde.'' dedi.

Orta Doğu'daki diğer sorunlar yüzünden İsrail-Filistin konusunun kenara itildiğini belirten Juul, iki devletli barışçıl bir çözüme daha fazla odaklanılması gerektiğini ifade etti.



Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
ABD'de çocuklarda görülen Kovid-19 vakaları bir haftada yüzde 64 arttı
Belçika, Kovid-19 test ve karantina stratejisini değiştirdi
İspanya'da son 24 saatte 117 bin 775 yeni Kovid-19 vakası tespit edildi
Fransa'da günlük Kovid-19 vaka sayısında yeni rekor
Almanya Omicron varyantında karantina süresini kısaltmayı planlıyor

Benzer haberler

BMGK dönem başkanı Norveç: İsrail-Filistin barış süreci için zaman daralıyor

BMGK dönem başkanı Norveç: İsrail-Filistin barış süreci için zaman daralıyor

İsrailli insan hakları kuruluşu B'Tselem: İsrail, 2021'de 319 Filistinliyi öldürdü

İngiltere'den İran'a "nükleer anlaşmada zaman daralıyor" uyarısı

İsrail güçleri açlık grevindeki Filistinli tutukluya destek gösterisine müdahale etti

İsrail güçleri açlık grevindeki Filistinli tutukluya destek gösterisine müdahale etti
İslam İşbirliği Teşkilatı: 141 gündür açlık grevindeki Filistinli tutuklu serbest bırakılsın

İslam İşbirliği Teşkilatı: 141 gündür açlık grevindeki Filistinli tutuklu serbest bırakılsın
İsrail'de Kovid-19 vaka sayısında rekor seviye kaydedildi

İsrail'de Kovid-19 vaka sayısında rekor seviye kaydedildi