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Dünya

BM'den sınır ötesi yardımlar kapsamında Suriye'deki depremzedelere insani yardım

Birleşmiş Milletler (BM), sınır ötesi yardımlar kapsamında, Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen Suriye'nin kuzeybatısındaki İdlib'e 6 tır insani yardım gönderdi.

Ethem Emre Özcan   | 09.02.2023
BM'den sınır ötesi yardımlar kapsamında Suriye'deki depremzedelere insani yardım

İdlib

BM'nin yardımlarını taşıyan 6 tır, Hatay'ın Reyhanlı ilçesindeki Cilvegözü Sınır Kapısı'ndan geçerek İdlib'deki Babülhava Sınır Kapısı'ndan giriş yaptı.

BM'nin sınır ötesi yardımları kapsamında İdlib'e giriş yapan tırlardaki insani yardım malzemeleri, ülkenin kuzeyinde Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen Suriyelilere ulaştırılacak.

Merkez üssü Kahramanmaraş olan 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki depremlerde, Suriye'nin çeşitli bölgelerinde en az 3 bin 162 kişi ölmüş, en az 5 bin 235 kişi yaralanmıştı.

BM'nin Suriye'ye sınır ötesi insani yardımları

BM Güvenlik Konseyinin 2014'te kabul ettiği karara göre, Suriye'nin kuzeybatısındaki bölgelere uluslararası yardım gönderiliyor. Özellikle zorla yerinden edilerek Suriye'nin kuzeybatısındaki İdlib'e sığınan halk, bu insani yardımlara bel bağlıyor.

Sınır ötesi bu yardımlarla Suriye'deki ihtiyaç sahiplerine gıda, ilaç ve hijyen malzemeleri gönderiliyor.


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