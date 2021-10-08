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Dünya

BM'den Myanmar ordusunun sivil yerleşimlere ağır silahlı birlik göndermesine tepki

Ömer Faruk Yıldız   | 08.10.2021
BM'den Myanmar ordusunun sivil yerleşimlere ağır silahlı birlik göndermesine tepki

Cenevre

Birleşmiş Milletler (BM), askeri cunta tarafından yönetilen Myanmar'da ordunun bazı yerleşim yerlerine ağır silahlı birlikler yollamasına tepki gösterdi.

BM İnsan Hakları Ofisi Sözcüsü Ravina Shamdasani, BM Cenevre Ofisinde düzenlenen basın toplantısında Myanmar'da ordu ile darbe karşıtı gruplar arasında yaşanan çatışmalara değindi.

Myanmar ordusunun, Sagaing bölgesi, Magway kentine bağlı Gangaw ilçesi ile Chin eyaletine bağlı Kani ve Monywa kentlerindeki sivil yerleşim yerlerine ağır silahlı birlikler konuşlandırdığına dair bilgiler aldıklarını belirten Shamdasani, "Magway'a iki üst düzey komutan gönderildiği ve bölgede internet erişiminin kapatıldığı haberlerini aldık." dedi.

Shamdasani, "Son birkaç ayda Myanmar ordusunun yoğunlaşan saldırıları, ordu karşıtı etnik silahlı grup üyelerini aramak için köylere yapılan baskın ve ev yakma gibi uygulamalardan derin endişe duymaktayız." diye konuştu.

Askeri yönetimin toplu gözaltılar, işkence ve yargısız infazları sürdürdüğüne dair haberlere ilişkin Shamdasani, "Ordu, temizleme operasyonu adı altında köylerdeki sivilleri top ve hava saldırılarıyla hedef almaktadır." ifadelerini kullandı.

Shamdasani ayrıca ülke genelinde sıkça yaşanan internet kesintilerinin, milyonlarca insanın iletişim kurması ve doğru bilgiye ulaşmasının önünde engel oluşturduğuna dikkati çekti.

Myanmar'daki insani kriz karşısında uluslararası camiaya birlik içinde tepki gösterme çağrısında bulunan Shamdasani, "Gerilimi düşürmek ve sivilleri korumak için etkili devletler, Myanmar ordusuna karşı baskın gelmeli ve bölgeye insani yardımın ulaşması temin edilmelidir." açıklamasını yaptı.

Myanmar'daki askeri darbe

Myanmar ordusu, 2020'deki genel seçimlerde hile yapıldığı iddialarının ortaya atılması ve ülkede siyasi gerilim yaşanmasının ardından 1 Şubat'ta yönetime el koymuştu.

Ordu, ülkenin fiili lideri ve Dışişleri Bakanı Aung San Suu Çii başta olmak üzere pek çok yetkili ve iktidar partisi yöneticisini gözaltına almış ve olağanüstü hal (OHAL) ilan etmişti.

Myanmar ordusunun darbe karşıtı protestocu ve isyancı gruplara silahlı müdahalesi sonucu bugüne kadar yaklaşık 1159 kişi hayatını kaybetti, binlerce gösterici gözaltına alındı.

Ülkede taraflar arası silahlı çatışmalar ve protestolar sürerken üst düzey hükümet yetkililerinin askeri mahkemede yargılanmalarına devam ediliyor.

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