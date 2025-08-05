BM sözcüleri, İsrail hükümetinin "Gazze'de açlık yok" açıklamasını Trump'ın ifadeleriyle yanıtladı
Birleşmiş Milletler sözcüleri, İsrail'in "Gazze'de açlık yok" açıklamasına Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump'ın sözleriyle karşılık verdi.
Cenevre/New York
Birleşmiş Milletler İnsani İşler Koordinasyon Ofisi (UNOCHA) Sözcüsü Jens Laerke, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun "Gazze'de açlık yok." ifadesini ABD Başkanı Donald Trump'ın açıklamasıyla yanıtlayarak "Başkan Trump, Gazze'de gerçek bir açlık olduğunu söylemişti. Bunu hatırlıyor musunuz? Bence bunu hatırlamaya değer." dedi.
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Laerke ve Birleşmiş Milletler Çocuklara Yardım Fonu (UNICEF) Sözcüsü James Elder, BM Cenevre Ofisi'nin haftalık basın toplantısında değerlendirmelerde bulundu.
AA muhabirinin, "İsrail hükümeti, Gazze'de kıtlık olmadığını ve çocukların yetersiz beslenme nedeniyle ölmediğini savunuyor. Buna katılıyor musunuz? Bu konuda neler söylemek istersiniz?" sorusuna Laerke, "Sanırım bugün aynı fikirde olduğum bir kişi var ve o da bir hafta önce aynı şeyi söyleyen ABD Başkanı Donald Trump. Başkan Trump, Gazze'de gerçek bir açlık olduğunu söylemişti. Bunu hatırlıyor musunuz? Bence bunu hatırlamaya değer." yanıtını verdi.
Elder de BM'nin birçok konuda çok güçlü verilere sahip olmasının önemine işaret ederek Entegre Gıda Güvenliği Aşama Sınıflandırması (IPC) tarafından geçen hafta yayımlanan ve "Gazze'de kıtlığın en kötü senaryosunun yaşandığı" ifadelerinin yer aldığı raporu hatırlattı.
Gazze'de yaşananlara ilişkin kapsamlı kanıtların ve sahadakilerden alınan verilerin korkunç duruma işaret ettiğini belirten Elder, "Açlıktan öldüğü düşünülen çocuk sayısında büyük bir artış gördük. Şu anda ciddi şekilde yetersiz beslenen çocukların büyük çoğunluğunun zatürre, kızamık veya başka bir hastalık gibi nedenlerden ölme olasılıklarının 10 kat daha fazla olduğunu unutmayalım. Bunlar yaşanıyor ve şu anda bu ölümleri kaydetmek çok zor." diye konuştu.
Sahada gerçeklerin konuşmasına izin verilmesi gerektiğini söyleyen Elder, Gazze'ye yönelik devam eden insani yardım ablukalarına işaret etti.
Elder, "(Gazze'de) Eşi benzeri görülmemiş düzeyde yetersiz beslenme ve düzene erişim eksikliği yaşayan insan nüfusumuz var. Çocuklarda, annelerde, kadınlarda ve yaşlılarda gördüğümüz yoksunluklar ve beslenme durumu nedeniyle birçok hükümetten artan bir baskı olmasının çok önemli olduğunu düşünüyorum. Yani gerçekler kendi adına konuşuyor." değerlendirmesini yaptı.
İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, geçen hafta X hesabında paylaştığı videoda, "Gazze'de açlık yok, Gazze'de açlık politikası yürütülmüyor." ifadelerini kullanmıştı.
BM: İsrail'in askeri operasyonlarını tüm Gazze'ye yayma ihtimali son derece endişe verici
Birleşmiş Milletler (BM), "İsrail'in askeri operasyonlarını Gazze Şeridi'nin tamamına yayma ihtimali son derece endişe vericidir ve milyonlarca Filistinli için felaket sonuçları olur." uyarısında bulundu.
BM Avrupa, Orta Asya ve Amerika'dan Sorumlu Genel Sekreter Yardımcısı Miroslav Jenca, BM Güvenlik Konseyi'nde İsrail'in talebiyle esirlerin durumuna ilişkin düzenlenen oturumda konuştu.
Gazze'deki durumun dehşet verici ve katlanılamaz bir hal almış durumda olduğunun altını çizen Jenca, "Filistinliler her gün sefil ve insanlık dışı koşullara maruz bırakılıyor. Mayıs sonundan bu yana, askeri kontrol altındaki yardım dağıtım noktaları civarında da dahil olmak üzere gıda temin etmeye çalışan 1200'den fazla Filistinli öldürüldü, 8 bin 100'den fazlası yaralandı." bilgisini verdi.
Jenca, ölümler ve yaralanmaların her geçen gün artmaya devam ettiğini ve acıların sona ereceğine dair hiçbir işaret bulunmadığını belirterek, İsrail'in Gazze'ye insani yardım girişini de ciddi şekilde kısıtlamayı sürdürdüğünü belirtti.
Gazze'de açlığın her yerde olduğuna dikkati çeken Jenca, "Genel Sekreter'in, aileleri için yiyecek temin etmeye çalışan insanların vurulması, öldürülmesi ve yaralanması da dahil olmak üzere Gazze'de devam eden şiddeti kınamasına yönelik desteğini yineliyorum. Uluslararası hukuk bu konuda nettir: Siviller saygı görmeli, korunmalı ve asla hedef alınmamalı ya da kasıtlı olarak gıdadan ya da yaşamsal öneme sahip diğer yardımlara erişimden mahrum bırakılmamalıdır. Bunu yapmak savaş suçudur." diye konuştu.
Jenca, İsrail'in sivillerin ihtiyaç duyduğu insani yardımların hızlı ve engelsiz bir şekilde, yeterli miktarda geçişine derhal izin vermesi gerektiğinin altını çizdi.
BM Genel Sekreter Yardımcısı, "İsrail’in askeri operasyonlarını Gazze Şeridi'nin tamamına yayma ihtimali son derece endişe vericidir ve milyonlarca Filistinli için felaket sonuçları olur." uyarısında bulunarak, bunun Gazze'de kalan esirlerin de hayatını tehlikeye atabileceğini ifade etti.
"Gazze, gelecekteki Filistin Devleti'nin ayrılmaz bir parçasıdır ve öyle kalmalıdır"
Uluslararası hukukun bu konuda çok açık olduğuna dikkati çeken Jenca, "Gazze, gelecekteki Filistin Devleti’nin ayrılmaz bir parçasıdır ve öyle kalmalıdır." dedi.
Jenca, Uluslararası Adalet Divanının tedbir kararında ifade edildiği üzere, İsrail'in "yeni yerleşim faaliyetlerini derhal durdurmak, işgal altındaki Filistin topraklarındaki tüm yerleşimcileri tahliye etmek ve Gazze, Batı Şeria ve Doğu Kudüs de dahil olmak üzere bu topraklardaki hukuka aykırı varlığını en kısa sürede sona erdirmekle yükümlü" olduğunu anımsattı.
BM'nin de bu konuda tutumunun çok net olduğunu kaydeden Jenca, Gazze'de süren şiddetin ve insani felaketin sona ermesi için tek yolun tam ve kalıcı bir ateşkes olduğunun altını çizdi.
Jenca, tüm esirlerin derhal ve koşulsuz serbest bırakılması gerektiğini belirterek, "Hayat kurtarıcı insani yardım Gazze'ye ölçekli biçimde ve hiçbir engel olmaksızın ulaşmalıdır ve sivillerin yardımlara güvenli ve engelsiz erişimi garanti altına alınmalıdır." ifadesini kullandı.
Gazze'de ya da daha geniş anlamda İsrail-Filistin ihtilafına ilişkin bir askeri çözüm bulunmadığını belirten Jenca, "Gazze'deki insani felaketi hafifletecek, erken toparlanma ve yeniden inşayı başlatacak, İsraillilerin ve Filistinlilerin meşru güvenlik kaygılarını ele alacak, İsrail'in hukuka aykırı işgaline son verecek ve sürdürülebilir bir iki devletli çözümü sağlayacak siyasi ve güvenlik çerçevelerini oluşturmalıyız." mesajını verdi.
Gazze "açlıktan" ölüyor
İsrail'in saldırıları ve insani yardım girişini kısıtlayan sıkı kuşatması altındaki Gazze Şeridi, açlığın yayıldığı, su, ilaç, tıbbi gereçler ve hijyen malzemesinin bulunamadığı insani felaketi yaşıyor.
Başta çocuklar olmak üzere, Gazze Şeridi'nde açlık nedeniyle ölümler artıyor.
Yerel ve uluslararası çevreler İsrail'in "açlığı ve susuzluğu silah olarak" kullandığını belirtiyor.
Sivil altyapıyı da tahrip ederek Gazze'nin yüzde 88'ini yıkan İsrail ordusu, sürgün emirleriyle yerinden ettiği Filistinlileri sık sık barındıkları bölgelerde hedef alıyor.
Nüfusu yaklaşık 2,3 milyon olan Gazze'de İsrail saldırıları ve sürgün emirleriyle yerinden edilenlerin sayısının 2 milyona ulaştığı, çok sayıda kişinin defalarca yerinden edildiği belirtiliyor.
Temel malzemelerden yoksun bir şekilde yerinden edilen Filistinliler, derme çatma çadırlarda veya aşırı kalabalıklar içinde hijyen malzemelerinin eksikliğinde lavaboların bile yetersiz olduğu, bulaşıcı hastalıkların yayıldığı okullarda, hayatta kalmaya çalışıyor.
İsrail ordusu ise günlük düzenlediği saldırılarla yerinden edilenlerin çadırlarını ve barındığı sivil noktaları bombalıyor.
İsrail'in Gazze Şeridi'ne 7 Ekim 2023'ten bu yana düzenlediği saldırılarda en az 60 bin 933 Filistinli hayatını kaybetti, 150 bin 27 kişi yaralandı.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.