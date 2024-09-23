Dolar
34.13
Euro
38.00
Altın
2,627.41
ETH/USDT
2,676.30
BTC/USDT
63,500.00
BIST 100
9,887.75
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Türkiye'nin Berlin Büyükelçiliği'nde açıklamalarda bulunuyor
logo
Dünya, İsrail-Filistin çatışması

BM'den İsrail'in işgali altındaki Batı Şeria'da Al Jazeera ofisini kapatmasına tepki

Birleşmiş Milletler (BM), Al Jazeera'nın işgal altındaki Batı Şeria'da bulunan ofisinin İsrail tarafından kapatılmasıyla ilgili, "Bu Gazze ve bölgede medya yayınlarını kısıtlama çabasının bir parçası." açıklamasında bulundu.

Şerife Çetin  | 23.09.2024 - Güncelleme : 23.09.2024
BM'den İsrail'in işgali altındaki Batı Şeria'da Al Jazeera ofisini kapatmasına tepki

New York

BM Sözcüsü Stephane Dujarric, günlük basın toplantısında gazetecilerin sorularını yanıtladı.

İsrail'in Al Jazeera'nın işgal altındaki Batı Şeria'da bulunan ofisini baskın düzenleyerek 45 gün süreyle kapatmasıyla ilgili Dujarric, "derin endişe" duyduklarını söyledi.

Dujarric, İsrail'in daha önce de Kudüs'te benzer bir eylem gerçekleştirdiğini anımsatarak, "Bu Gazze ve bölgede medya yayınlarını kısıtlama çabasının bir parçası." değerlendirmesinde bulundu.

Gazze'ye de uluslararası gazetecilerin girişinin yasaklandığına dikkati çeken Dujarric, bunun gazetecilerin çalışmasını etkilediğini ve basın özgürlüğünü kısıtladığını dile getirdi.

Dujarric, BM'nin basın özgürlüğünü güçlü bir şekilde desteklediğini belirterek, özellikle ihtilaf bölgelerinde basının "gözümüz, kulağımız" olmasına ihtiyaç olduğunu ifade etti.

İsrail askerleri, dün askeri emirle Al Jazeera televizyonunun işgal altındaki Batı Şeria'nın Ramallah kentinde bulunan ofisine baskın düzenleyerek belgelere ve yayın ekipmanlarına el koymuş ve ofisi kapatmıştı.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
MSB'den "Nusret-2024 Davet Tatbikatı" paylaşımı
Cumhurbaşkanı Erdoğan, UCM Başsavcısı Khan'a AA'nın hazırladığı "Kanıt" ve "Tanık" kitaplarını teslim etti
Dışişleri Bakanı Fidan: BM artan tehditlere karşı liderlik gösteremiyor
Beşiktaş'ta 29 kişinin öldüğü gece kulübü yangınına ilişkin 13 kamu görevlisine dava açıldı
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kuveyt Veliaht Prensi Şeyh Sabah Khaled Al-Hamad Al-Sabah'ı kabul etti

Benzer haberler

Dışişleri Bakanı Fidan: BM artan tehditlere karşı liderlik gösteremiyor

Dışişleri Bakanı Fidan: BM artan tehditlere karşı liderlik gösteremiyor

Dışişleri Bakanlığı: Lübnan'ı hedef alan saldırılar, İsrail'in tüm bölgeyi kaosa sürükleme çabasının yeni bir aşaması

İsrail, 8 Ekim'den bu yana Hizbullah'tan çok sayıda üst düzey komutanı hedef aldı

BM'den İsrail'in işgali altındaki Batı Şeria'da Al Jazeera ofisini kapatmasına tepki

BM'den İsrail'in işgali altındaki Batı Şeria'da Al Jazeera ofisini kapatmasına tepki
Uluslararası kuruluşlardan New York'taki liderlere "Gazze'de insani felaketi sonlandırmaları" çağrısı

Uluslararası kuruluşlardan New York'taki liderlere "Gazze'de insani felaketi sonlandırmaları" çağrısı
İngiliz vekil, İsrail'e silah satan İngiltere'yi "bölgesel savaşa suç ortağı olmakla" eleştirdi

İngiliz vekil, İsrail'e silah satan İngiltere'yi "bölgesel savaşa suç ortağı olmakla" eleştirdi

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet