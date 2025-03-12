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Dünya, İsrail-Filistin çatışması

BM'den, Gazze'de hayati ihtiyaçlara ulaşmanın güçleştiği uyarısı

Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreter Sözcüsü Stephane Dujarric, İsrail'in Gazze Şeridi'ne insani yardım girişini durdurma kararının bölgedeki koşulları olumsuz etkilediğini söyledi.

Ayşe İrem Tiryaki  | 12.03.2025 - Güncelleme : 12.03.2025
BM'den, Gazze'de hayati ihtiyaçlara ulaşmanın güçleştiği uyarısı Fotoğraf: Abed Rahim Khatib/AA

Ankara

Dujarric düzenlediği basın toplantısında, İsrail'in Gazze Şeridi'ne insani yardım girişini durdurma kararını değerlendirdi.

Bölgedeki insanların yeterli gıda, su, sağlık hizmeti gibi hayati ihtiyaçlara erişimin gittikçe "güçleştiğini" belirten Dujarric, kuzey başta olmak üzere bölgede sağlık sistemi sorununun devam ettiğini vurguladı.

Dujarric, "Meslektaşlarımız, 11 gündür Gazze'ye insani yardım girmemesinin ardından, ateşkesin ilk altı haftasında kaydedilen önemli ilerlemenin Gazze Şeridi'nde başarısızlığa uğramaya devam ettiği konusunda uyarıda bulundu." ifadesini kullandı.

İsrail, Hamas'la sağlanan ateşkes ve esir takası anlaşmasının 42 günlük birinci aşamasının sona ermesinin ardından 2 Mart'tan itibaren Gazze Şeridi'ne insani yardımların girişini durdurma kararı almıştı.

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