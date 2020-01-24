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Dünya

BM'den Doğu Afrika'daki çekirge istilası için uluslararası yardım çağrısı

Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Örgütü (FOA), Doğu Afrika'da son 2 aydır yayılmayı sürdüren çöl çekirgesi istilasının gıda güvenliğini tehdit ettiğini belirterek, uluslararası yardım çağrısı yaptı.

Tufan Aktaş   | 24.01.2020
BM'den Doğu Afrika'daki çekirge istilası için uluslararası yardım çağrısı

İstanbul

Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Örgütü (FOA) Alt Bölge Koordinatörü David Phiri, Kenya'nın başkenti Nairobi'de düzenlenen basın toplantısında, mart ayında mevsimsel yağışların başlamasıyla yeni bir çekirge istilası dalgasıyla karşılaşılabileceğini söyledi.

"Şu an sürüleri kontrol etmek ve halkın geçim kaynağını ve gıda güvenliğini korumak için en iyi zaman." diyen Phiri, hemen harekete geçilmesi gerektiğini dile getirdi.

Hükümetlerarası Kalkınma Otoritesi (IGAD) Temsilcisi Guled Atan, "Muhtemelen çekirgelerin bir sonraki durakları Güney Sudan ve Uganda olacak." dedi.

Atan, Kenya’nın şanslı şekilde istilayı hasat dönemi sonrası yaşadığını ifade etti.

"Yiyerek bitiremezsiniz"

Doğu Afrika Çöl Çekirgeleri Kontrol Örgütü Genel Direktörü Steven Nkoja da Kenya medyasında çekirgelerden kurtulma yolu olarak "onları yemenin" gösterilmesine atıfta bulunarak, "Harika bir besin kaynağı olmasına rağmen onları yiyerek bitiremezsiniz." diye konuştu.

Günde 150 kilometre yol alabiliyorlar

Yemen'den gelerek Etiyopya, Eritre, Somali ve Kenya'yı istila eden çöl çekirgeleri bölgedeki tarlalara büyük çapta zarar veriyor.

Havadan ve karadan ilaçlama faaliyetlerinin sürdüğü bölgede son 25 yıldır, Kenya'da ise 70 yıldır benzer bir istilanın görülmediği aktarılıyor.

Her gün 150 kilometre katedebilen çekirge sürüleri, sadece birkaç saat içinde bile binlerce kişinin gıda ihtiyacını karşılayacak tarım ürününe zarar verebiliyor.

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