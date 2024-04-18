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Dünya

Kenya'da helikopter kazasında Genelkurmay Başkanı ve 10 asker öldü

Kenya'da meydana gelen helikopter kazasında Genelkurmay Başkanı Francis Ogolla ve 10 askeri personelin hayatını kaybettiği bildirildi.

Gülsüm İncekaya  | 18.04.2024 - Güncelleme : 18.04.2024
Kenya'da helikopter kazasında Genelkurmay Başkanı ve 10 asker öldü

İstanbul

Kenya Devlet Başkanlığı tarafından yapılan açıklamaya göre, kazada Genelkurmay Başkanı Ogolla ve 10 askeri personel öldü, 2 asker yaralı kurtuldu.

Devlet Başkanı William Ruto, düzenlediği basın toplantısında, helikopterin havalandıktan kısa bir süre sonra düştüğünü belirterek, kayıplar için büyük üzüntü yaşadıklarını vurguladı.

Kazanın yerel saatle 14.20'de meydana geldiğini aktaran Ruto, Kenya Hava Kuvvetlerinin kazanın nedenini belirlemek için olay yerine hava araştırma ekibi gönderdiğini söyledi.

Devlet Başkanı Ruto, kaza nedeniyle ülke genelinde 3 gün ulusal yas ilan edildiğini duyurdu.

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