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Dünya, İsrail-Filistin çatışması

Pentagon: İsrail ile ABD arasında Refah konusunda görüşmeler devam ediyor

ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon), ABD ile İsrailli yetkililer arasında Gazze'deki Refah kentinin durumunun ve İsrail’in olası askeri operasyonunun tartışılmaya devam ettiğini açıkladı.

İslam Doğru  | 18.04.2024 - Güncelleme : 18.04.2024
Pentagon: İsrail ile ABD arasında Refah konusunda görüşmeler devam ediyor

New York

Pentagon Sözcüsü Patrick Ryder, günlük basın toplantısında, gazetecilerin sorularını cevapladı.

İsrail’in Refah’a operasyon için tahliye planları konusunda önemli aşama kaydettiği açıklamaları ve bu konuda ABD'nin pozisyonu sorusuna Ryder, “Muhtemelen biliyorsunuz ki Beyaz Saray, bugün üst düzey İsrailli temsilcilerle Refah'ın durumunu tartışmak üzere bir oturuma ev sahipliği yapıyor.” yanıtını verdi.

Devam eden görüşmeleri “teknik tartışma” şeklinde niteleyen Ryder, bu tartışmaların İsraillilerin, ABD’nin gündeme getirdiği ana noktaları, planları içine almasına yardımcı olduğunu söyledi.

Ryder, gazetecileri, söz konusu toplantı sonrası yapılacak açıklamalara yönlendirerek, Pentagon’un, İsrail’in Hamas’a ilişkin operasyonlarında insani yardım ve sivil güvenliğin dikkate alınmasının önemi konusunda pozisyonunun değişmediğini kaydetti.

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