Pentagon YPG/PKK'ya verilen silahlar konusunda sessiz

WASHINGTON

ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon) Sözcüsü Binbaşı Sean Robertson, AA muhabirinin, Suriye'de YPG/PKK'ya verilen silahların geri alınıp alınmayacağına yönelik sorusuna yazılı bir açıklama yaptı.

Açıklamasında, SDF'in (YPG/PKK) bölgede DEAŞ'a karşı etkili bir ortak olduğunu ileri süren Robertson, "SDF'ye verilen silahların sınırlı, görevlere özel olacağı ve DEAŞ'ı yenilgiye uğratma hedefine ulaşmak için kademeli olarak sağlanacağı konusunda her zaman açık olduk." ifadelerini kullandı.

Kendisine ikinci kez yöneltilen soruya da net bir cevap vermekten kaçınarak Pentagon politikası gereği devam eden operasyonlar konusunda detay veremeyeceğini belirten Robertson, ABD birliklerinin güvenli ve bilinçli bir şekilde Suriye'den çıkarılması konusuna odaklandıklarını ifade etti.

Muhabir: Safvan Allahverdi



