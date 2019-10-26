Euro
6.39
Dolar
5.77
BIST 100
100,216.00
Altın
1,504.11
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar konuşuyor
logo
Dünya

Pentagon'un 10 milyar dolarlık 'bulut' ihalesini Microsoft kazandı

Pentagon'un bilgisayar alt yapısının modernizasyonuna ilişkin 10 milyar dolarlık dev teknoloji ihalesi sonuçlandı.

Kasım İleri   | 26.10.2019
Pentagon'un 10 milyar dolarlık 'bulut' ihalesini Microsoft kazandı

Washington

ABD Savunma Bakanlığının (Pentagon) Savunma Altyapısı Müşterek Girişimi (JEDİ) olarak bilinen "bulut" ihalesini yazılım devi Microsoft kazandı.

Pentagon'un bilgisayar alt yapısının modernizasyonuna ilişkin 10 milyar dolarlık dev teknoloji ihalesi sonuçlandı.

Yaklaşık 2 yıldır süren ve Amazon ile Microsoft arasında büyük bir mücadeleye sahne olan ihaleyi Microsoft kazandı.

Pentagon'dan yapılan açıklamada, "Bugün Savunma Bakanlığı, genel maksat bulut kontratlarından birini Microsoft'a vererek bulut stratejimizin uygulanmasında önemli bir adımı daha attı." ifadesi kullanıldı.

Bakanlığın gizli bilgilerini de içeren tüm verileri kurulacak buluta taşınmasını da içeren proje 10 yılda tamamlanacak.

ABD Savunma Bakanı Mark Esper, geçen hafta ihaleye giren şirketlerden biri olan IBM'de oğlu çalıştığı için kendisini ihale sürecinden alıkoymuştu.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Suudi Arabistan Hamas üzerindeki baskıyı artırıyor
Stratejik pragmatizmin gölgesinde Çin-Hindistan ilişkilerinin geleceği
Avrupa’nın Suriye'de iflas eden Türkiye politikası
Keşmir meselesinde arabuluculuk mümkün mü?
OPEC petrol piyasasında gücünü kaybediyor

Benzer haberler

Pentagon'un 10 milyar dolarlık 'bulut' ihalesini Microsoft kazandı

Pentagon'un 10 milyar dolarlık 'bulut' ihalesini Microsoft kazandı

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, ABD'li mevkidaşı Pompeo ile görüştü

'ABD'nin yaptığı ekonomik teröre eş değer'

ABD'den Suriye'deki petrolün korunması için hazırlık

ABD'den Suriye'deki petrolün korunması için hazırlık
Türkiye'den ABD'ye 'savaş suçu', AB'ye 'güvenli bölge' cevabı

Türkiye'den ABD'ye 'savaş suçu', AB'ye 'güvenli bölge' cevabı

Pence'den Hong Kong'daki protestoculara 'yanınızdayız' mesajı

Pence'den Hong Kong'daki protestoculara 'yanınızdayız' mesajı