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Dünya

Kenya'da sağlık çalışanlarının grevi devam ediyor

Kenya'da sağlık çalışanlarının, ücretlerinin artırılması ve çalışma koşullarının iyileştirilmesi talebiyle başlattıkları grev sürüyor.

Saadet Firdevs Aparı  | 17.04.2024 - Güncelleme : 17.04.2024
Kenya'da sağlık çalışanlarının grevi devam ediyor

Ankara

Star sitesinin haberine göre ülkedeki valiler, doktorların illerdeki en iyi maaşı alan profesyoneller olduklarına dikkati çekerek bu iş grubunun ücretlerinin artırılması talebini reddetti.

14 Mart'tan bu yana grevde olan yüzlerce sağlık çalışanının mağduriyetlerini gidermek amacıyla İş Mahkemesince oluşturulan komitenin 47 il için karar veremeyeceğini belirten valiler, görüşmelere katılmayacaklarını bildirdi.

Valiler Konseyi Başkanı Anne Waiguru, mahkemenin ulusal düzeydeki çözüm arayışını takdir ettiklerini vurgulayarak "Ancak hem ulusal hem de il hükümetleri bağımsız ve farklı işverenler olduğu için bu çözüm, kabul edilebilir değil." dedi.

Waiguru, beş haftadır iş bırakan doktorlar hakkında işlem yapılacağını söyledi.

Ücretlerinin artırılmasını ve yaşam koşullarının iyileştirilmesini isteyen sağlık çalışanları, Kenya Pratisyen Hekimler, Eczacılar ve Diş Hekimleri Birliği (KMPDU) öncülüğünde hükümetten terfi, sağlık sigortası, staj, lisans üstü ücret ödemesi, çalışma izni ve emeklilikle ilgili taleplerle ülke çapında grev çağrısı yapmıştı.

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