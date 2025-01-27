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Dünya

BM'den ABD Başkanı Trump'ın Filistinlilerin zorla yerinden edilmesi önerisine tepki

BM, ABD Başkanı Trump'ın Gazze'nin "temizlenmesi için" Ürdün, Mısır ve diğer Arap ülkelerinin bölgeden daha fazla Filistinli kabul etmesi çağrısına dair, "Zorla yerinden etme ya da etnik temizliğe yol açacak bir plana karşıyız." açıklamasını yaptı.

Şerife Çetin  | 27.01.2025 - Güncelleme : 27.01.2025
BM'den ABD Başkanı Trump'ın Filistinlilerin zorla yerinden edilmesi önerisine tepki

New York

Birleşmiş Milletler (BM), ABD Başkanı Donald Trump'ın Gazze'nin "temizlenmesi için" Ürdün, Mısır ve diğer Arap ülkelerinin bölgeden daha fazla Filistinli kabul etmesi çağrısına ilişkin, "Zorla yerinden etme ya da etnik temizliğe yol açacak herhangi bir plana tabii ki karşıyız." açıklamasını yaptı.

BM Sözcüsü Stephane Dujarric, günlük basın toplantısında gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Trump'ın Gazze'deki Filistinlilerin Ürdün ve Mısır ile başka Arap ülkeleri tarafından alınmasına ilişkin tepkilerinin sorulması üzerine Dujarric, Trump'ın yaptığı açıklamaları ve Ürdün ile Mısır'dan gelen tepkileri gördüklerini söyledi.

Dujarric, "Zorla yerinden etme ya da etnik temizliğe yol açacak herhangi bir plana tabii ki karşıyız." dedi.

"Batı Şeria'da kötüleşen durumdan çok endişeliyiz"

AA muhabirinin, "Gazze'de ateşkesten bu yana İsrail'in Batı Şeria'da saldırıları yoğunlaştı. Küçük bir çocuk İsrailli keskin nişancı tarafından öldürüldü. Batı Şeria'daki durum BM Genel Sekreteri Antonio Guterres'in İsrail Cumhurbaşkanı Isaac Herzog'la görüşmesinde gündeme gelecek mi? Genel Sekreter, Batı Şeria'nın yeni Gazze olmasından endişe ediyor mu?" sorularını yanıtladı.

Dujarric, Batı Şeria'da kötüleşen durumdan çok endişe duyduklarını ve buradaki duruma uzun zamandır dikkati çektiklerini dile getirdi.

"İsrailli yerleşimcilerin" sivillere yönelik şiddet dolu faaliyetleri bulunduğunu anımsatan Dujarric, "Gazze'ye odaklanırken diğer bölgeleri göz ardı etmemek herkesin ortak sorumluluğu." ifadesini kullandı.

Dujarric, İsrail'in 21 Ocak'ta Cenin'e yönelik başlattığı "operasyonun" ardından 16 kişinin öldürüldüğünü bildirdi.

Aşırı güç kullanımından endişe ettiklerini aktaran Dujarric, İsrail'in Cenin'den sonra Tulkerim'e de yöneldiğini, burada devlet hastanesini çevrelediğini bildirdi.

Dujarric, hastanelerin kesinlikle hedef alınmaması, her zaman ve her yerde korunmaları gerektiğini söyledi.

İsrail ordusu, 21 Ocak'ta işgal altındaki Batı Şeria'nın kuzeyindeki Cenin kenti ve mülteci kampına başlattığı şiddetli saldırı ve kuşatmasını Tulkerim'e doğru genişletmişti.

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