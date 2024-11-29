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Dünya

BM'de Gıda Standartları Komisyonu Başkan Yardımcılığına ilk kez Türk üye Betül Vazgeçer seçildi

İsviçre'nin Cenevre kentinde Birleşmiş Milletler (BM) Gıda Standartları Komisyonu (Codex Alimentarius Komisyonu) Başkan Yardımcılığına ilk kez Türk üye Betül Vazgeçer seçildi.

Muhammet İkbal Arslan  | 29.11.2024 - Güncelleme : 29.11.2024
BM'de Gıda Standartları Komisyonu Başkan Yardımcılığına ilk kez Türk üye Betül Vazgeçer seçildi

Cenevre

BM Gıda ve Tarım Teşkilatı (FAO) ve Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) tarafından kurulan, merkezi Roma'da bulunan Gıda Standartları Komisyonunun 47. Oturumu Cenevre'de devam ediyor.

Gıda Standartları Komisyonu, tarihinde ilk kez Türkiye'den bir ismi başkan yardımcılığı görevine seçti. Betül Vazgeçer, BM Gıda Standartları Komisyonu Başkan Yardımcısı oldu.

Vazgeçer, Tarım ve Orman Bakanlığı Gıda ve Kontrol Genel Müdürlüğü Gıda İşletmeleri ve Kodeks Daire Başkanlığında görev yapıyor.

Türkiye'nin BM Gıda Standartları Komisyonu tarihinde ilk kez bu göreve aday gösterdiği temsilcisi, 6 ülke arasındaki seçimde başkan yardımcılığına layık görüldü.

Komisyona üye 188 ülke ile organizasyon olarak Avrupa Birliği bulunuyor.

Türkiye, Gıda Standartları Komisyonuna 1 Ekim 1963'te üye oldu.

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