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Dünya

BM: Ukrayna'dan tahıl gemilerinin birkaç gün içinde hareket etmesini bekliyoruz

Birleşmiş Milletler, İstanbul'da imzalanan anlaşmayla ilgili tüm taraflarla iletişim halinde olduklarını ve Ukrayna'dan tahıl gemilerinin birkaç gün içinde hareket etmesini beklediklerini açıkladı.

Mücahit Oktay   | 25.07.2022
BM: Ukrayna'dan tahıl gemilerinin birkaç gün içinde hareket etmesini bekliyoruz

New York

BM'nin New York'taki Genel Merkezi'nde düzenlenen basın toplantısında BM Genel Sekreter Sözcü Yardımcısı Farhan Haq, "Cuma günü varılan anlaşma uyarınca, tahıl, gübre ve gıda yüklü gemilerin güvenli bir şekilde taşınmasını içeren anlaşmanın hedefine ulaşması için ilgili tüm tarafların çalışmasını istiyoruz." dedi.

Bu gemilerin Ukrayna'nın Karadeniz'e kıyısı olan limanlarından geçeceği ve bu limanlardan birinin de Odessa limanı olduğunu söyleyen Haq, "Gemilerin yola çıkması için tüm koşulların uygun olduğundan emin olmak istiyoruz. Odessa limanına saldırmanın bu konuda yardımcı olmadığına inanıyoruz." ifadesini kullandı.

Sözcü Yardımcısı, "Cumartesi gününden bu yana, tahıl anlaşmasını uygulama taahhütlerini teyit eden taraflarla iletişim halindeyiz. Genel Sekreter Antonio Guterres bu çerçevede tüm ilgili kişilerle iletişim kurmaya devam ediyor." dedi.

Haq, Ukrayna'dan tahıl yüklü gemilerin "birkaç gün içinde" hareket etmesini beklediklerini bildirdi.

Karadeniz'den güvenli gıda taşımacılığının tesisi için 22 Temmuz 2022'de, İstanbul Dolmabahçe Sarayı'ndaki Cumhurbaşkanlığı Ofisi'nde, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve BM Genel Sekreteri Antonio Guterres'in huzurunda Ukrayna ve Rusya ile "İstanbul Tahıl Anlaşması" imzalanmıştı.

24 Şubat'tan bu yana Ukrayna ile Rusya arasında patlak veren savaş nedeniyle yük gemilerinin Ukrayna limanlarından çıkamaması sonucu dünyanın pek çok ülkesi tahıl kriziyle karşı karşıya kalmıştı.



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