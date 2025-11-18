Dolar
Dünya

BM: Terör nedeniyle Batı Afrika ve Sahel "yıkıcı bir domino etkisi riski altında"

BM Genel Sekreteri Guterres, Batı Afrika ve Sahel bölgesindeki ülkelerde terörist grupların baskısı altında şiddet ve istikrarsızlığın büyük acılara yol açtığını ve tüm bölgenin yıkıcı bir domino etkisi riskiyle karşı karşıya olduğunu belirtti.

Islam Doğru  | 18.11.2025 - Güncelleme : 18.11.2025
BM: Terör nedeniyle Batı Afrika ve Sahel "yıkıcı bir domino etkisi riski altında"

New York

Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres, Batı Afrika ve Sahel bölgesindeki ülkelerde terörist ve silahlı grupların baskısı altında şiddet ve istikrarsızlığın büyük acılara yol açtığını ve tüm bölgenin yıkıcı bir domino etkisi riskiyle karşı karşıya olduğunu belirtti.

Guterres, “Batı Afrika ve Sahel’de bölgesel terör karşıtı işbirliğini geliştirme” başlığı altında toplanan BM Güvenlik Konseyi’nde çevrimiçi konuştu.

Batı Afrika ve Sahel'deki güvenlik durumunun her geçen gün daha da kritik hale geldiğini belirten Guterres, eylülden bu yana Mali’de El Kaide bağlantılı terör örgütü JNIM'nin hem askeri hem de sivillere saldırdığını ve önemli koridorlardaki yakıt tedarikini aksattığını belirtti.

Guterres, bu durumun halk için büyük zorluklara yol açtığına işaret ederek, bunun ayrıca bölgede BM’nin insani yardım operasyonlarını azaltmasına neden olduğunu ve böyle devam etmesi halinde BM programlarına bağımlı olan insanlar için sonuçlarının ölümcül olabileceği uyarısında bulundu.

Durumun Mali kadar Burkina Faso ve Nijer gibi diğer ülkeler için de ciddiyetini koruduğuna dikkati çeken Guterres, “Yerleşik gruplar etki alanlarını genişletiyor. Birçok kıyı devleti tehdit altında. Tüm bölgede yıkıcı bir domino etkisi riskiyle karşı karşıyayız.” dedi.

Guterres, Sahel ülkelerinin insani gelişme endeksinin en alt sıralarında yer aldığına işaret ederek, terörist ve silahlı grupların baskısı altında şiddet ve istikrarsızlığın büyük acılara yol açtığını vurguladı.

Küresel Terörizm Endeksi'ne göre, terörizmden en çok etkilenen on ülkeden beşinin Sahel'de bulunduğuna işaret eden Guterres, “Sahel, küresel terör saldırılarının yüzde 19'unu ve küresel terörizm kaynaklı can kayıplarının yarısından fazlasını oluşturuyor.” diye konuştu.

Toplam 4,9 milyar dolarlık insani yardım çağrılarının dörtte birinden daha azı toplandı

Guterres, BM Mülteciler Yüksek Komiserliğine (UNHCR) göre, Burkina Faso, Mali, Nijer ve komşu ülkelerde yaklaşık 4 milyon kişinin yerinden edildiğine de vurgu yaparak, insani yardımlar konusunda bu bölgelere yönelik mali kaynakların eksikliğine de dikkati çekti.

Sahel ve Çad Gölü Havzası'nda 2025 yılı için toplam 4,9 milyar dolar gerektiren insani yardım çağrılarının dörtte birinden daha azının toplanabildiğine işaret eden Guterres, BM'ye üye devletlere, bölgedeki insani müdahale planları için güçlü mali desteği sürdürme çağrısı yaptı.

Guterres, özellikle Mali'deki insani yardım planının yalnızca yüzde 16'sının karşılanabildiğini anlatarak, “Dünyanın, büyük zorluklar ve acılar yaşayan bu bölge halkıyla tam bir dayanışma içinde olması gerekiyor.” ifadelerini kullandı.

Mali'deki güvenlik krizi

El Kaide bağlantılı terörist gruplar, eylül ayından bu yana Mali'ye komşu ülkelerden yakıt ikmali yapan tankerlere saldırı düzenliyor.

Uzmanlar, bu saldırıların, Mali hükümetinin kırsal kesimde benzin istasyonları dışında yakıt satışına yasak getirmesine tepki olarak yapıldığı görüşünü paylaşıyor.

Hükümet, kırsalda genellikle bidonlarla satılan yakıtın terörist gruplar tarafından kullanılmasını engellemek için böyle bir karar almıştı.

Özellikle başkentte hissedilen yakıt sıkıntısı nedeniyle kentte hayat durma noktasına gelmiş ve ülke genelinde okullarda eğitime 2 hafta ara verilmişti.

