Politika

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz, BM Genel Sekreteri Guterres ile görüştü

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres ile görüştüğünü belirterek, "Küresel barış için işbirliklerine her düzeyde yapıcı katkı sunmayı sürdüreceğiz." ifadesini kullandı.

Harun Kutbe  | 07.11.2025 - Güncelleme : 07.11.2025
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz, BM Genel Sekreteri Guterres ile görüştü Fotoğraf: Ahmet Okur/AA

Belem

Yılmaz, BM İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi 30. Taraflar Konferansı (COP30) kapsamında, BM Genel Sekreteri Antonio Guterres ile Brezilya'nın Belem kentinde bir araya geldi.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz, NSosyal hesabından, görüşmeye ilişkin yaptığı paylaşımda, şunları kaydetti:

"Görüşmemizde küresel barış, insani krizler, iklim eylemi, bölgesel istikrar ve çok taraflılığın güçlendirilmesi gibi ortak gündem başlıklarını kapsamlı bir şekilde ele aldık. Türkiye-BM işbirliğini daha da derinleştirmeye yönelik kararlılığımızı vurguladık. Türkiye olarak, COP31'e ev sahipliği yapmamız halinde Birleşmiş Milletler ve tüm taraf ülkelerle adil, kapsayıcı, şeffaf ve uyumlu bir işbirliğini güçlü bir şekilde sürdüreceğimizi teyit ettik. Küresel barış için işbirliklerine her düzeyde yapıcı katkı sunmayı sürdüreceğiz."

