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Dünya

BM Suriye Özel Temsilcisi Pedersen, Sednaya Hapishanesi'nde incelemelerde bulundu

Birleşmiş Milletler (BM) Suriye Özel Temsilcisi Geir Pedersen, Suriye'nin devrik lideri Beşşar Esed'in işkence merkezi Sednaya Hapishanesi'ne ilişkin, "Hepimiz paramparça olduk. Burada yaşananlar hakkında söyleyecek söz bulamıyoruz." dedi.

Salih Okuroğlu  | 16.12.2024 - Güncelleme : 16.12.2024
BM Suriye Özel Temsilcisi Pedersen, Sednaya Hapishanesi'nde incelemelerde bulundu

Şam

Pedersen ve beraberindeki heyet, Sednaya Hapishanesi'nde incelemelerde bulundu.

İncelemelerin ardından Pedersen, basın mensuplarına yaptığı açıklamada, "Hepimiz paramparça olduk. Burada yaşananlar hakkında söyleyecek söz bulamıyoruz." ifadelerini kullandı.

Pedersen, Sednaya Hapishanesi'nde bulunan bazı kişilerle görüştüğünü, onların yaşadıkları dehşetin anlatılamaz olduğunu dile getirerek, tüm mağdur ve ailelere saygılarını iletti.

Suriye'de "bu tarifsiz dehşeti" yaşayan çok sayıda ailenin bulunduğuna işaret eden Pedersen, şimdi onlara ellerinden gelen her türlü desteğin verilmesi gerektiğini vurguladı.

Pedersen, ne Suriye'de ne de dünyanın başka bir yerinde böyle bir şeyin tekrarlanmaması gerektiğini kaydetti.

Sednaya Hapishanesi'ne ilişkin belgelerin muhafaza edilmesi gerektiğini belirten Pedersen, bunun, adaletin sağlanması için oldukça kritik olduğunu söyledi.

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