Dünya

BM: Suriye Cumhurbaşkanı, İçişleri ve Dışişleri Bakanlarına karşı geçen yıl 5 suikast girişimi önlendi

Birleşmiş Milletler (BM) raporunda, Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed Şara, Suriye İçişleri Bakanı Enes Hattab ve Suriye Dışişleri Bakanı Esad Hasan Şeybani’ye yönelik geçen yıl 5 suikast girişiminin engellendiği belirtildi.

Bekir Aydoğan  | 12.02.2026 - Güncelleme : 12.02.2026
BM: Suriye Cumhurbaşkanı, İçişleri ve Dışişleri Bakanlarına karşı geçen yıl 5 suikast girişimi önlendi

Birleşmiş Milletler

BM Terörle Mücadele Ofisi’nin hazırladığı raporda, Suriye Cumhurbaşkanı Şara, İçişleri ve Dışişleri Bakanlarının geçen yıl 5 suikast girişiminin hedefi olduğu ancak bunların önlendiği kaydedildi.

Suriye Cumhurbaşkanı Şara’nın Halep’in kuzeyi ve Dera’nın güneyinde “hedef alındığı” aktarılan raporda, bu girişimlerin, "terör örgütü DEAŞ’ın paravan örgütü olduğu değerlendirilen Ensar el Sunne tarafından gerçekleştirildiği" ifade edildi.

Raporda, suikast girişimlerine ilişkin tarih ​​veya ayrıntılara yer verilmezken, Şara’nın, DEAŞ'ın “birincil hedefi olarak değerlendirildiği” ve bu girişimlerin Suriye hükümetini zayıflatma niyetinin kanıtı olduğu vurgulandı.

