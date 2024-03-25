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Dünya, İsrail-Filistin çatışması

BM Raportörü: "İsrail askerlerinin karıştığı tecavüz olaylarındaki artıştan endişeliyiz"

BM raportörü Alsalem, İsrail askerlerinin Filistinli kadınlara yönelik karıştığı tecavüz vakalarındaki artıştan endişe duyduklarını belirtti.

Muhammet İkbal Arslan  | 25.03.2024 - Güncelleme : 25.03.2024
BM Raportörü: "İsrail askerlerinin karıştığı tecavüz olaylarındaki artıştan endişeliyiz" Fotoğraf: Mostafa Alkharouf/AA

Cenevre

Birleşmiş Milletlerin (BM) kadın ve kız çocuklarına yönelik şiddet konularındaki özel raportörü Reem Alsalem, X sosyal medya platformundan paylaşımda bulundu.

Diğer meslektaşlarıyla, şubat ayında İsrail güçlerinin tecavüz olaylarına ilişkin endişeleri dile getirdiklerini belirten Alsalem, bunların artmaya devam etmesinin "tiksindirici" olduğunu bildirdi.

Alsalem, "Bunun Filistinli kadınların Filistinli ve kadın olmalarından dolayı maruz kaldıkları çeşitli şiddet biçimlerinden sadece biri olduğunu belirtmemize dahi gerek yok." ifadelerini kullandı.

Tecavüz ve diğer cinsel şiddet türlerinin, savaş suçları, insanlığa karşı suçlar veya soykırım teşkil edebilecek davranışlar kapsamında değerlendirilebileceğini vurgulayan Alsalem, bunların durdurulması çağrısında bulundu.

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