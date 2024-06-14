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Dünya, İsrail-Filistin çatışması

BM raportörleri, İsrail'in Nusayrat Mülteci Kampı'na yönelik saldırılarını şiddetle kınadı

Muhammet İkbal Arslan  | 14.06.2024 - Güncelleme : 14.06.2024
BM raportörleri, İsrail'in Nusayrat Mülteci Kampı'na yönelik saldırılarını şiddetle kınadı

Cenevre

Birleşmiş Milletler (BM) raportörleri, İsrail ordusunun 8 Haziran'da Gazze Şeridi'nin orta kesimindeki Nusayrat Mülteci Kampı'na düzenlediği, yüzlerce sivilin ölümüne ve yaralanmasına neden olan saldırıları şiddetle kınadı.

BM raportörleri, İsrail'in Nusayrat Mülteci Kampı'na yönelik saldırılarına ilişkin yazılı açıklama yaptı.

İsrail ordusunun 8 Haziran'da yabancı askerlerin de desteğiyle yerinden edilmiş kişiler ve yardım görevlileri kılığında bir insani yardım kamyonuyla Nusayrat'a girdiği hatırlatılan açıklamada, "Bölgeye şiddetli baskınlar düzenlediler. Terör, ölüm ve umutsuzluk yayan yoğun kara ve hava saldırılarıyla bölge sakinlerine saldırdılar." ifadeleri yer aldı.

Açıklamada, en az 274 Filistinlinin yaşamını yitirmesine, yaklaşık 700 kişinin yaralanmasına yol açan söz konusu saldırının "katliam" olduğu ve güçlü şekilde kınandığı belirtildi.

Saldırı sonrasında hayatta kalanların Nuseyrat sokaklarının ölü ve yaralılarla dolu olduğunu aktardığı ifade edilen açıklamada, duvalarda ceset parçalarının bulunduğu vurgulandı.

Açıklamada, Gazze'deki sağlık sisteminin büyük oranda çökmesi nedeniyle hastanelere kaldırılan yaralıların tedavi için yerlerde beklemek zorunda kaldığı ifade edildi.

"Nusayrat katliamı"

İsrail ordusunun 8 Haziran'da Gazze Şeridi'nin orta kesimindeki Nusayrat Mülteci Kampı ve çeşitli bölgelere eş zamanlı kara, hava ve denizden yoğun şekilde düzenlediği saldırılarda, 64'ü çocuk, 57'si kadın 274 Filistinli öldü, 153'ü çocuk, 161'i kadın 698 Filistinli yaralandı.

Hamas ise İsrail ordusunun 4 İsrailli esiri kurtardığı söz konusu "operasyonda" biri ABD vatandaşı 3 İsrailli esiri öldürdüğünü açıkladı.

- BM özel raportörleri

BM özel raportörleri, "İnsan Hakları Konseyinin özel mekanizmaları" diye bilinen sürecin parçası.

BM İnsan Hakları sistemindeki bağımsız özel mekanizmalar, Konseyin belirli bir ülkenin durumunu veya dünyanın herhangi bir yerindeki tematik sorunları ele alan bağımsız bilgi toplama ve izleme mekanizmaları olarak öne çıkıyor.

Kurumun bünyesinde bulunmayan özel mekanizmaların uzmanları, gönüllülük esasına göre ve bağımsız şekilde çalışmalarını yürütüyor.

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