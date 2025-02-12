Dolar
36.10
Euro
37.47
Altın
2,889.29
ETH/USDT
2,616.30
BTC/USDT
96,178.00
BIST 100
9,849.69
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
İstanbul'da kar yağışı yer yer etkili oluyor Cumhurbaşkanı Erdoğan, resmi temaslarda bulunmak üzere geldiği Endonezya'da, Endonezya Cumhurbaşkanı Subianto'ya "Türkiye'nin yerli elektrikli otomobili Togg"u hediye etti -VTR-
logo
Dünya

BM: Ocaktan beri Gazze'de 2 bin 300'den fazla çocuk yetersiz beslenme nedeniyle tedavi gördü

OCHA, İsrail'in 15 ay süren saldırıları nedeniyle gıda sıkıntısının yaşandığı Gazze Şeridi'nde bu yılın başından beri 2 bin 369 bebek ve çocuğun yetersiz beslenme sebebiyle tedavi gördüğünü belirtti.

Mustafa Deveci  | 12.02.2025 - Güncelleme : 12.02.2025
BM: Ocaktan beri Gazze'de 2 bin 300'den fazla çocuk yetersiz beslenme nedeniyle tedavi gördü

Ankara

Birleşmiş Milletler İnsani İşler Koordinasyon Ofisi'nden (OCHA), yapılan yazılı açıklamada, Gazze'de yetersiz beslenme nedeniyle tedavi gören çocuklara dikkati çekildi.

Açıklamada, Gazze'de 1 Ocak 2025'ten bu yana 2 bin 369 bebek ve çocuğun yetersiz beslenme nedeniyle tedavi edildiği belirtildi.

Bu bebek ve çocukların 403'üne şiddetli akut yetersiz beslenme, 1966'sına da orta derece akut yetersiz beslenme tanısı konulduğu ifade edildi.

İsrail'in 7 Ekim 2023'te başlayan saldırıları öncesi Gazze'de yetersiz beslenme nedeniyle tedavi gören neredeyse hiç çocuk olmadığına dikkati çekilen açıklamada, besleyici gıda ve sağlık hizmeti gibi temel hizmetlere erişim eksikliğinin bölgede 2 yaş altı bebeklerde akut yetersiz beslenmenin yayılmasına yol açtığına işaret edildi.

Hamas ile İsrail arasında varılan 19 Ocak'taki ateşkesin ardından Tel Aviv yönetimi Gazze'ye insani yardımların girişine yönelik engellemelerini azaltmış olsa da bölgedeki ihtiyacın karşılanmasının zaman alacağı belirtiliyor.

Ateşkes anlaşmasına göre, her gün 600 yardım tırının Gazze'ye ulaştırılması gerekiyordu ancak girişine izin verilen miktarın taahhüt edilenin yüzde 70'i olarak kaldığı ifade ediliyor.

Filistinli yetkililer, ateşkes kapsamında Gazze'ye 60 bin konteyner ve 200 bin çadırın girişine izin verilmesi gerektiğini ancak Tel Aviv'in teslimatı geciktirdiğini kaydetmişti.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
İstanbul'un bazı ilçelerinde kar yağışı etkisini sürdürüyor
Türkiye ile Endonezya arasında 13 anlaşma imzalandı
Yurdun çeşitli bölgelerinde kar yağışı etkili oluyor
Muşlu aileler DEM Parti binası önündeki eylemlerini sürdürdü
AKOM'dan İstanbul için kar uyarısı

Benzer haberler

BM: Ocaktan beri Gazze'de 2 bin 300'den fazla çocuk yetersiz beslenme nedeniyle tedavi gördü

BM: Ocaktan beri Gazze'de 2 bin 300'den fazla çocuk yetersiz beslenme nedeniyle tedavi gördü

Çin Dışişleri Bakanlığı: Gazze, Filistinlilere aittir ve Filistin topraklarının ayrılmaz parçasıdır

Lübnan'ın yeni Başbakanı Selam, Gazze'yi ele geçirme planına karşı "Arap dayanışması" önerdi

Trump’ın dili, yeni ABD'nin kimliği mi?

Trump’ın dili, yeni ABD'nin kimliği mi?
Mısır, Gazze'deki Filistinlilere toprak tahsis etmeyi reddediyor

Mısır, Gazze'deki Filistinlilere toprak tahsis etmeyi reddediyor
BM Raportörü Albanese, Gazze'deki soykırımın Batı Şeria'da da işlenme riski bulunduğunu söyledi

BM Raportörü Albanese, Gazze'deki soykırımın Batı Şeria'da da işlenme riski bulunduğunu söyledi
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet