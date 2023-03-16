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Dünya

BM Nüfus Fonu Bölge Direktörü'nden depremler nedeniyle uluslararası topluma yardım çağrısı

Birleşmiş Milletler Nüfus Fonu (UNFPA) Doğu Avrupa ve Orta Asya Bölge Direktörü Florence Bauer, Türkiye'de 6 Şubat'ta meydana gelen depremlerin yarattığı yıkımın çok büyük olduğuna dikkati çekerek, uluslararası yardım çağrısında bulundu.

Şerife Çetin  | 16.03.2023 - Güncelleme : 16.03.2023
BM Nüfus Fonu Bölge Direktörü'nden depremler nedeniyle uluslararası topluma yardım çağrısı

New York

Bauer, Türkiye ziyareti sırasında BM'de düzenlenen günlük basın toplantısına çevrim içi bağlandı.

AA muhabirinin sorusunu yanıtlayan Bauer, UNFPA'nın yetki alanı dışında deprem bölgesindeki temel ihtiyacın barınma olduğuna işaret etti.

Bölgedeki yetkililerin bu bağlamda sunduğu çözümlerin yakın zamanda meydana gelen sellerden dolayı olumsuz etkilendiğini aktaran Bauer, kendi alanlarında ise temel ihtiyaçların üreme sağlığı desteği olduğunu kaydetti.

Bauer, krizlerde ve doğal afetlerde en fazla etkilenen kesimin her zaman kadınlar olduğuna dikkati çekerek, bölgede yaklaşık 160 bin kadının hamile olduğunu ve altyapıda meydana gelen hasar nedeniyle hamilelik ve doğum süreçlerinde ciddi sıkıntılarla karşılaştıklarını belirtti.

BM'nin Türkiye için başlattığı 1 milyar dolarlık insani yardım çağrısının sadece yüzde 14'ünün karşılandığını bildiren Bauer, "Uluslararası toplum, Türk hükümetinin krize cevap verdiğini görüyor. Ancak depremin yarattığı yıkımın boyutu önceden tahmin edilmeyecek şekilde öyle büyük ki uluslararası toplumun Türk hükümetiyle işbirliği yaparak boşlukları doldurması gerekiyor." ifadelerini kullandı.

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