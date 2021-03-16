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Dünya

BM: Myanmar'daki darbe karşıtı barışçıl gösterilerde ölenlerin sayısı 149'a çıktı

Birleşmiş Milletler (BM), Myanmar'da askeri darbe karşıtı gösterilerde 1 Şubat'tan bu yana hayatını kaybedenlerin sayısının 149'a yükseldiğini bildirdi.

Betül Yürük   | 16.03.2021
BM: Myanmar'daki darbe karşıtı barışçıl gösterilerde ölenlerin sayısı 149'a çıktı

New York

Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreter Sözcüsü Stephane Dujarric, günlük basın brifinginde, Myanmar'da darbenin ardından 2 binden fazla kişinin gözaltında olduğunu söyledi.

Myanmar'dan işkence ve yasa dışı gözaltı gibi son derece rahatsız edici haberlerin geldiğini belirten Dujarric, 1 Şubat'tan beri darbe karşıtı gösterilerde ölenlerin sayısının 149'a çıktığını ifade etti.

Dujarric, Myanmar ordusunun göstericilere yönelik şiddetinin "dehşet verici" olduğunu vurgulayarak, uluslararası topluma Myanmar'da demokrasinin yeniden tesisi çağrısını yineledi.

Myanmar'daki askeri darbe

Myanmar ordusu, kendisine yakın siyasi grupların 8 Kasım 2020 seçimlerinde hile yapıldığı iddialarını ortaya atmasının ve ülkede siyasi gerilimin yükselmesinin ardından 1 Şubat'ta yönetime el koymuştu.

Ordu, ülkenin fiili lideri ve Dışişleri Bakanı Aung San Suu Çii başta olmak üzere pek çok yetkiliyi ve iktidar partisi yöneticisini gözaltına almış ve 1 yıllığına olağanüstü hal ilan etmişti.

Türkiye darbeyi kınamış, Batı ülkelerinden de darbeye yönelik çeşitli tepkiler ve eleştiriler gelmişti.

Myanmarlıların 6 Şubat'ta demokrasiye dönüş talebiyle başlattığı gösterilerde güvenlik güçlerinin silahlı müdahalesi sonucu çok sayıda kişi hayatını kaybederken, ülkede gözaltı ve tutuklamalar sürüyor.

Ülkede geniş katılımlı gösteriler sürerken gözaltındaki üst düzey hükümet yetkililerinin askeri mahkemede yargılanmalarına devam ediliyor.

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