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Dünya

BM, Madagaskar'ı vuracak Emnati kasırgası için en kötüsüne hazırlandıklarını açıkladı

Birleşmiş Milletler, bugün Madagaskar'da etkili olması beklenen Emnati Kasırgası öncesi en kötü senaryoya hazırlandıklarını bildirdi.

Ömer Faruk Yıldız   | 22.02.2022
BM, Madagaskar'ı vuracak Emnati kasırgası için en kötüsüne hazırlandıklarını açıkladı

Geneve

Birleşmiş Milletlerin (BM), Cenevre Ofisindeki basın toplantısında konuşan Dünya Gıda Programı (WFP) Sözcüsü Tomson Phiri, kasırga öncesi bölgedeki son durumu ve WFP'nin insani yardım faaliyet planını açıkladı.

Phiri, Emnati'nin bundan önceki Batsirai Kasırgası'ndan etkilenen ailelerin durumunu daha kötüye götüreceğini öngördüklerini belirterek, "En iyisini umuyor, fakat en kötüsü için hazırlık yapıyoruz. Bölgede insani yardım hazırlık çalışmaları tamamlandı ve heyelana yol açması beklenen kasırga öncesi WFP personeli sayısı artırıldı." dedi.

Kasırganın yol açacağı toprak kaymaları nedeniyle birçok yolun kapatılmasının beklendiğini vurgulayan Phiri, "bu durumun temel gıda fiyatları artışına sebep olarak sivillerin gıdaya ulaşımını zora sokacağını" kaydetti.

Phiri, şimdiye kadar kıyı kentlerinden Mananjary'de kurulan 14 güvenli bölgeye sığınmış 3 bin 500'ün üzerinde kişiye WFP'nin 5 gün boyunca gıda yardımı yapacağı bilgisini paylaştı.

Bunun yanı sıra Manakara kentinde 150 ton gıda stoklandığını vurgulayan Phiri, bu gıdaların Emnati'nin etkili olacağı bütün bölgelere dağıtılacağını ifade etti.

Phiri, BM İnsani Yardım Hava Hizmeti tarafından bölgeye gönderilen bir Mi-8 helikopterinin de hangi bölgenin kasırgadan ne kadar etkilendiğine dair gözlem yapacağı ve kara yolu ulaşımının olmadığı bölgelere gıda yardımı ulaştıracağını vurguladı.

Kasırganın hızı saatte 170 kilometre

Hint Okyanusu'ndan Madagaskar'a bugün ulaşması beklenen Emnati Kasırgası'nın ortalama hızının saatte 170 kilometre olması bekleniyor.

Ülkede ay başında etkili olan Batsirai Kasırgası'nda 100'den fazla kişi hayatını kaybetmişti.

Ocak ayında görülen "Ana" tropikal fırtınası sonrasında ise 110 bin kişi yer değiştirmek zorunda kalmıştı.

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