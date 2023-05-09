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Dünya

BM, Karadeniz Tahıl Girişimi kapsamında denetlemelerin tekrar başladığını duyurdu

Birleşmiş Milletler (BM), Karadeniz Tahıl Koridoru Anlaşması bağlamında Ortak Koordinasyon Merkezi'nde denetimlerin tekrar başladığını bildirdi.

Şerife Çetin  | 09.05.2023 - Güncelleme : 09.05.2023
BM, Karadeniz Tahıl Girişimi kapsamında denetlemelerin tekrar başladığını duyurdu Fotoğraf: Michele Novaga/AA

New York

BM Genel Sekreter Sözcü Yardımcısı Farhan Haq, günlük basın toplantısında, konuya ilişkin açıklama yaptı.

Denetimlerin pazar ve pazartesi günleri gerçekleşmediğini aktaran Haq, denetim oranının ciddi düşüş kaydederek 1 Mayıs'tan bu yana günlük yüzde 2,9'a gerilediğini belirtti.

Haq, halihazırda Türk denizlerinde 26 geminin bulunduğunu ve bunların toplamda 1 milyon 157 bin 974 ton tahıl ve gıda ürünü taşıdığını ifade etti.

"Bugün çıkış yapan gemilerin denetimleri tekrar başladı." diyen Haq,"BM ve Türkiye, tüm taraflarla giriş ve çıkış yapan gemilerin hareketini kolaylaştırmak için çok yakın çalışıyor." ifadesini kullandı.

Haq, girişimin geleceğine ilişkin görüşmelerin de devam ettiği, üst düzey toplantının İstanbul'da gerçekleşeceği bilgisini paylaşarak, BM'yi İnsani İşlerden Sorumlu Genel Sekreter Yardımcısı ve Acil Yardım Koordinatörü Martin Griffiths'in temsil edebileceğini bildirdi.

BM Genel Sekreteri Antonio Guterres ve ekibinin girişimin devamı için çok yoğun şekilde çalışmaya devam ettiğinin altını çizen Haq, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Guterres'in tahıl girişiminin devamına ilişkin ilettiği mektuba henüz resmi olarak cevap vermediğini kaydetti.

Görüşme 10-11 Mayıs'ta İstanbul'da yapılacak

Milli Savunma Bakanlığı, Türkiye, Rusya, Ukrayna ve BM arasındaki görüşmenin 10-11 Mayıs'ta İstanbul'da yapılacağını duyurmuştu.

Açıklamada, şu ifadelere yer verilmişti:

"Ülkemizin ev sahipliğinde 10-11 Mayıs tarihlerinde İstanbul’da Ukrayna, Rusya Federasyonu ve Birleşmiş Milletler ile ikili ve çok taraflı görüşmeler yapılacaktır. Söz konusu görüşmelerde dünya gıda arzı ve güvenliği açısından hayati önem taşıyan 'Tahıl Koridoru'nun hızlı, güvenli ve etkin olarak işletilmesi ile gıda fiyatlarında istikrarın sağlanarak ihtiyaç sahibi ülkelerin zarar görmelerinin önüne geçilmesi adına Tahıl Anlaşması'nın uzatılması, çatışma koşulları nedeniyle Ukrayna limanlarında mahsur kalan ticari gemilerimiz ve mürettebatının ülkemize dönüşleri için detaylı ve emniyetli bir tahliye planı oluşturulması konuları ele alınacaktır."

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