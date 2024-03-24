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Dünya, İsrail-Filistin çatışması

BM Kadın Birimi İcra Direktörü Bahous: Gazze'de kadınların acilen ateşkese ihtiyacı var

Birleşmiş Milletler (BM) Kadın Birimi İcra Direktörü Sima Bahous, Gazze'de kadınların çektikleri zorluklara işaret ederek, "Gazze'de kadınların acilen ateşkese ihtiyacı var." açıklamasında bulundu.

Şerife Çetin  | 24.03.2024 - Güncelleme : 24.03.2024
BM Kadın Birimi İcra Direktörü Bahous: Gazze'de kadınların acilen ateşkese ihtiyacı var

New York

Bahous, X sosyal medya hesabından mesaj paylaştı.

Gazze'deki kadınların su olmadan doğum yaptığını belirten Bahous, gıda, çadır ve tuvaletlerin de bulunmadığını kaydetti.

Bahous, Gazze'deki kadınların yaşam koşullarının tahayyül edilemeyecek kadar kötü olduğunu belirterek, "Gazze'de kadınların acilen ateşkese ihtiyacı var." vurgusunda bulundu.

BM Yakın Doğu'daki Filistinli Mültecilere Yardım ve Bayındırlık Ajansı (UNRWA), İsrail’in Gazze’deki saldırılarında 37’si ailelerini geride bırakan anneler olmak üzere günde ortalama 63 kadının öldürüldüğünü duyurdu.

İsrail ordusunun 7 Ekim 2023'ten bu yana Gazze Şeridi'ne sürdürdüğü saldırılarında 9 binden fazla kadın yaşamını yitirirken, 23 bin kadın yaralandı.

Gazze'de 2 binden fazla kayıp kadının akıbeti ise bilinmiyor.

İsrail'in sağlık sistemini çökerttiği Gazze Şeridi'nde yaklaşık 60 bin hamile kadının sağlık hizmetlerine erişememesi de hem Filistinli kadınların hem bebeklerinin hayatını tehlikeye atıyor.


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