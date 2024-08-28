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Dünya

BM, İsrail'in işgal altındaki Batı Şeria'da başlattığı "geniş çaplı" saldırılara tepki gösterdi

BM İnsan Hakları Ofisi Sözcüsü Shamdasani, İsrail ordusunun Batı Şeria'da başlattığı "geniş çaplı" saldırılara tepki göstererek, saldırıların Filistin topraklarında felaket seviyesinde olan durumu daha da kötüleştirme riski taşıdığını bildirdi.

Muhammet İkbal Arslan  | 28.08.2024 - Güncelleme : 28.08.2024
BM, İsrail'in işgal altındaki Batı Şeria'da başlattığı "geniş çaplı" saldırılara tepki gösterdi

Cenevre

Birleşmiş Milletler (BM) İnsan Hakları Ofisi Sözcüsü Ravina Shamdasani, İsrail ordusunun Batı Şeria'da başlattığı saldırılara ilişkin yazılı açıklama yaptı.

İsrail ordusunun, işgal altındaki Batı Şeria'da gerçekleştirdiği geniş çaplı saldırıların, Filistin topraklarında felaket seviyesinde olan durumu daha da kötüleştirme riski taşıdığını belirten Shamdasani, "İsrail'in bugün Cenin, Tubas ve Tulkerim'deki saldırılarında 2'si çocuk en az 9 Filistinli öldürüldü. Bu, Batı Şeria'daki 7 Ekim 2023'ten bu yana ölü sayısı 637'ye çıktı." ifadelerini kullandı.

"Binlerce Filistinli keyfi olarak gözaltına alındı ve işkence gördü"

Shamdasani, saldırılarda çok sayıda çocuğun İsrail askerlerine taş attıkları iddiasıyla öldürüldüğünü kaydederek, herhangi tehdit oluşturmayan diğer Filistinlilerin de öldürüldüğünü bildirdi.

Bu tür gereksiz veya orantısız güç kullanımı ile hedef gözetilerek öldürmelerdeki artışın endişe verici olduğunu vurgulayan Shamdasani, "Binlerce Filistinli keyfi olarak gözaltına alındı ve işkence gördü. Onlar acımasız yerleşimci şiddetine maruz kaldı, hareket ve ifade özgürlüğüne yönelik ciddi kısıtlamalarla karşılaştı. Filistinlilerin evleri ve malları tahrip edildi veya el konuldu, onlar zorla yerlerinden edildi." ifadelerini kullandı.

Shamdasani "işgalci güç" olarak İsrail'in uluslararası hukuk kapsamındaki yükümlülüklere uyması gerektiğinin altını çizerek, İsrail saldırılarının insan hakları normları ve standartlarını ihlal ettiğini belirtti.

Sözcü Shamdasani, "İddia edilen hukuk dışı öldürmeler kapsamlı ve bağımsız şekilde araştırılmalı, sorumlular hesap vermeli." değerlendirmesinde bulundu.

İsrail ordusu "geniş çaplı" saldırı başlattığı Batı Şeria’da su hatlarını tahrip ettiğini itiraf etti

İsrail ordusunun bu sabah işgal altındaki Batı Şeria’nın Cenin, Tulkerim ve Tubas kentlerinde başlattığı “geniş çaplı” saldırılarda 9 Filistinli hayatını kaybederken İsrail güçlerine ait buldozerler bölgedeki ulaşım, su altyapısı ve Filistinlilere ait evleri tahrip etmeyi sürdürüyor.

İsrail ordusundan yapılan yazılı açıklamada, Batı Şeria'nın kuzeyinde yer alan Tulkerim kentindeki Nur Şems Mülteci Kampı'nda İsrail güçlerine ait buldozerlerin su hatlarını "yanlışlıkla" tahrip ettiği öne sürüldü.

İsrail'in işgal altındaki Batı Şeria’daki su kaynaklarının yüzde 80’inden fazlasını elinde tuttuğu biliniyor. İsrail, suyun büyük bölümünü Filistin topraklarını gasbeden fanatik Yahudilerin kullanımına tahsis ediyor.

Batı Şeria'daki Filistinliler ise kronik su sıkıntısı nedeniyle evlerinin çatılarına yerleştirdiği tanklarda su depolamak zorunda kalıyor.

AB Yüksek Temsilcisi Borrell'den İsrail'e, Gazze'deki saldırılarını Batı Şeria'ya taşımaması uyarısı

Avrupa Birliği (AB) Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell, X hesabından yaptığı açıklamada, "İsrail'in işgal altındaki Batı Şeria'da yürüttüğü büyük askeri operasyonu, tam ölçekli yıkım dahil Gazze'deki savaşın genişletilmesine zemin oluşturmamalı." ifadesini kullandı.

Borrell, İsrail Dışişleri Bakanı Yisrael Katz'ın özellikle Batı Şeria’daki Filistinli sakinlerin zorla yerlerinden edilmeleri konusunda Gazze ile çizdiği paralelliğin istikrarsızlığın daha da artması tehdidini taşıdığını belirtti.

AB Dönem Başkanı Belçika'nın Dışişleri Bakanı Hadja Lahbib de X hesabından paylaştığı açıklamasında, "Batı Şeria'daki askeri operasyonlar durmalı. İsrail, işgali altındaki topraklarda insancıl hukuk dahil uluslararası hukuktan kaynaklanan yükümlülüklerine uymak zorundadır. Tek kalıcı barış çözümü iki devletli çözümdür." değerlendirmesinde bulundu.

İsrail Dışişleri Bakanı Katz, Batı Şeria'daki "tehdide karşı Gazze'deki gibi muamele etmeleri gerektiğini", buradaki Filistinlilerin de "Gazze'de yapıldığı gibi topluca zorla yerinden edilmesi" gibi tüm adımların atılması gerektiğini söylemişti.

İsrail ordusunun Batı Şeria'da başlattığı "geniş çaplı" saldırılarda en az 9 kişi öldü

İsrail ordusunun, bu sabah işgal altındaki Batı Şeria'da başlattığı "geniş çaplı" saldırılarda en az 9 Filistinlinin öldüğü, bazılarının durumunun kritik, çok sayıda kişinin yaralandığı bildirilmişti.

İsrail ordusu Batı Şeria'nın Cenin ve Tulkerim kentlerinde eş zamanlı saldırılar düzenlemişti.

Ordu, Batı Şeria'nın kuzeyindeki Tubas kenti yakınlarında yer alan El-Faria Mülteci Kampı'na, Kalkilya kentine ve başka bazı beldelere de baskınlar yapmıştı.

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