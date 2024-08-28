Dışişleri Bakanlığı, İsrail'in Batı Şeria'ya yönelik saldırılarını şiddetle kınadı
Dışişleri Bakanlığı, İsrail'in Batı Şeria'da başlattığı yasa dışı operasyonu ve İsrail Dışişleri Bakanı'nın (Yisrael Katz) Gazze'deki uygulamaları Batı Şeria'ya taşıyacakları açıklamasını şiddetle kınadı.
Ankara
Açıklamada, "İsrail'in, (Filistin halkına karşı) uluslararası hukuku tamamen hiçe sayan bu eylemlerine karşı gerekli cezai ve zorlayıcı tedbirlerin alınması şarttır." değerlendirmesine yer verilerek, İsrail'i kayıtsız şartsız destekleyen "bir avuç" ülkenin, hukuka ve insanlık vicdanına aykırı tutumlarından bir an önce vazgeçmesi gerektiği vurgulandı.
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