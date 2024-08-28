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İsrail ordusu işgal altındaki Batı Şeria’nın kuzeyindeki Tubas, Tulkerim ve Tubas’taki mülteci kamplarına baskın düzenliyor
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Gündem, İsrail-Filistin çatışması

Dışişleri Bakanlığı, İsrail'in Batı Şeria'ya yönelik saldırılarını şiddetle kınadı

Dışişleri Bakanlığı, İsrail'in Batı Şeria'da başlattığı yasa dışı operasyonu ve İsrail Dışişleri Bakanı'nın (Yisrael Katz) Gazze'deki uygulamaları Batı Şeria'ya taşıyacakları açıklamasını şiddetle kınadı.

Can Efesoy  | 28.08.2024 - Güncelleme : 28.08.2024
Dışişleri Bakanlığı, İsrail'in Batı Şeria'ya yönelik saldırılarını şiddetle kınadı

Ankara
Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, "İsrail'in Batı Şeria'da başlattığı yasa dışı operasyonu ve İsrail Dışişleri Bakanı'nın Gazze'deki uygulamaları Batı Şeria'ya da taşıyacakları yönündeki açıklamasını şiddetle kınıyoruz." ifadesine yer verilerek, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu hükümetinin Filistin halkına yönelik "soykırımcı politikalarının" uluslararası güvenliğe yönelik başlıca tehdit olduğu kaydedildi.

Açıklamada, "İsrail'in, (Filistin halkına karşı) uluslararası hukuku tamamen hiçe sayan bu eylemlerine karşı gerekli cezai ve zorlayıcı tedbirlerin alınması şarttır." değerlendirmesine yer verilerek, İsrail'i kayıtsız şartsız destekleyen "bir avuç" ülkenin, hukuka ve insanlık vicdanına aykırı tutumlarından bir an önce vazgeçmesi gerektiği vurgulandı.


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