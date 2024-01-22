Dolar
30.25
Euro
32.99
Altın
2,023.71
ETH/USDT
2,373.50
BTC/USDT
40,675.00
BIST 100
8,010.14
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Dünya, İsrail-Filistin çatışması

BM, İsrail’in saldırıları altındaki Gazze Şeridi’nde en uzun iletişim kesintisinin yaşandığını duyurdu

Birleşmiş Milletler Filistinli Mültecilere Yardım Ajansı, İsrail’in saldırılarını sürdürdüğü abluka altındaki Gazze Şeridi’nde 7 Ekim sonrası en uzun iletişim kesintisinin yaşandığını belirtti.

Bekir Aydoğan  | 22.01.2024 - Güncelleme : 22.01.2024
BM, İsrail’in saldırıları altındaki Gazze Şeridi’nde en uzun iletişim kesintisinin yaşandığını duyurdu

Erbil

Birleşmiş Milletler Filistinli Mültecilere Yardım Ajansının (UNRWA), X sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, İsrail’in Gazze Şeridi'ne saldırılarını başlattığı 7 Ekim’den bu yana bölgede en uzun iletişim kesintisinin yaşandığı kaydedildi.

Gazze Şeridi’nde yaşayanların sevdikleri ve dünyanın geri kalanıyla bağlantılarının koptuğu belirtilen açıklamada, bu durumun ise "izolasyon hissini" artırdığı vurgulandı.

Açıklamada, iletişim kesintisinin insani müdahaleyi engellediği ve hayat kurtarıcı bilgilere erişimi sınırlandırdığı ifade edildi.

Yıllardır abluka altında tutulan ve kötü koşullara maruz bırakılan Gazze Şeridi'nde, İsrail'in 7 Ekim'den bu yana düzenlediği saldırılarla su, yiyecek, ilaç, elektrik ve yakıt tedariki kesilirken, sabit hat, cep telefonu ve internet iletişim hizmetleri de sık sık kesintiye uğruyor.

İsrail, savaşın başlamasından bu yana Gazze Şeridi'nde 9 kez iletişim kesintisi uyguladı.

Gazze'deki hükümetin Medya Ofisi, İsrail'in Filistin halkına yönelik saldırılarının başlamasından bu yana, kasıtlı olarak Gazze Şeridi'yle iletişimi ve internet ağlarını kestiğini ifade ederek, Filistin halkına karşı canice saldırıların, derhal ve acilen durdurulması çağrısında bulunuyor.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Kars’ta kar nedeniyle mahsur kalan tur otobüsündeki 30 kişi kurtarıldı
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yarın Merkez Bankası Başkanı Erkan'la görüşeceği iddiası yalanlandı
THY uçakları emniyet denetlemelerinden başarıyla çıktı
Bakan Yerlikaya'dan güney sahillerinde bulunan cansız bedenlere ilişkin açıklama
Bakan Kacır, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a Gezeravcı ile görev arkadaşlarının fotoğrafını verdi

Benzer haberler

BM, İsrail’in saldırıları altındaki Gazze Şeridi’nde en uzun iletişim kesintisinin yaşandığını duyurdu

BM, İsrail’in saldırıları altındaki Gazze Şeridi’nde en uzun iletişim kesintisinin yaşandığını duyurdu

İsrail, Gazze'de 108 günde 11 bin çocuk öldürdü

Filistin'den AB'ye, "Netanyahu'ya yaptırım uygulayın" çağrısı

Gazze'de Filistinli bir aile enkazın ortasında tenekelerden barınak yapmaya çalışıyor

Gazze'de Filistinli bir aile enkazın ortasında tenekelerden barınak yapmaya çalışıyor

Gazze'deki Sağlık Bakanlığı: Han Yunus'taki sağlık durumu felaket seviyesinde

Gazze'deki Sağlık Bakanlığı: Han Yunus'taki sağlık durumu felaket seviyesinde
İsrail SİHA'sı Gazze'nin kuzeyinde gazetecilerin de aralarında olduğu Filistinlileri hedef aldı

İsrail SİHA'sı Gazze'nin kuzeyinde gazetecilerin de aralarında olduğu Filistinlileri hedef aldı
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet