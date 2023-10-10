Dolar
27.73
Euro
29.43
Altın
1,860.57
ETH/USDT
1,561.60
BTC/USDT
27,395.00
BIST 100
8,442.79
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Dünya, İsrail-Filistin çatışması

BM: İsrail-Filistin çatışmasında önceliğimiz daha fazla sivilin zarar görmesini engellemek

Birleşmiş Milletler (BM), İsrail-Filistin çatışmasında "taraflara eşit ve adil" davrandığını savunarak, temel önceliğin daha fazla sivilin zarar görmesini engellemek olduğunu kaydetti.

Şerife Çetin  | 10.10.2023 - Güncelleme : 10.10.2023
BM: İsrail-Filistin çatışmasında önceliğimiz daha fazla sivilin zarar görmesini engellemek

New York

BM Sözcü Yardımcısı Farhan Haq, günlük basın toplantısında gazetecilere açıklamalarda bulundu.

BM Genel Sekreteri Antonio Guterres'in İsrail Cumhurbaşkanı Isaac Herzog'la bir telefon görüşmesi gerçekleştirdiğini aktaran Haq, Başbakan Binyamin Netenyahu'yla da görüşeceğini belirterek, Genel Sekreter'in tüm görüşmelerinde çatışmayı durdurma ve yayılmasını engellemeye odaklandığını ifade etti.

Haq, İsrail'in Gazze'deki kuşatmasının uluslararası insani hukuka aykırı olduğunun altını çizerek, BM'nin aynı zamanda toplu cezalandırmaya da karşı olduğunu dile getirdi.

Bir gazetecinin "BM İsrail'e neden dur demiyor ya da neden kınamıyor. Taraflara adil davrandığınızı düşünüyor musunuz?" sorusuna Haq, "Adil ve eşit davranıyoruz. Endişelerimizi açık bir şekilde dile getirdik. Temel önceliğimiz iki tarafta da sivillerin daha fazla zarar görmesini engellemek, buna odaklanmaya devam edeceğiz." diye konuştu.

"Tüm bölge çok kritik bir eşikte"

BM İnsani İşlerden Sorumlu Genel Sekreter Yardımcısı ve Acil Yardım Koordinatörü Martin Griffiths ise yaptığı yazılı açıklamada, "Tüm bölge çok kritik bir eşikte. Şiddet acilen sonlandırılmalı." vurgusunda bulundu.

Griffiths, İsrail-Filistin çatışmasındaki gelişmelerin hızının "tüyler ürpertici" olduğunu belirterek, "Tüm taraflara mesajım açık; savaş kurallarına uyulmalı." ifadelerini kullandı.

Hem İsrail hem de Gazze'deki durumun ciddiyetine dikkati çeken Griffiths, sivillerin korunması gerektiğini kaydetti.

Griffiths, "İnsani ve temel ihtiyaçların Gazze'ye girişinin bloke edilmemesi gerekiyor." mesajı verdi.

İsrail-Filistin çatışması

Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, 7 Ekim sabahı İsrail'e "Aksa Tufanı" adıyla kapsamlı saldırı başlatmıştı.

Gazze'den İsrail yönüne binlerce roket atılırken, Filistinli silahlı gruplar Gazze-İsrail sınırındaki Beyt Hanun-Erez Sınır Kapısı'na baskın düzenleyerek burayı ele geçirmişti.

Silahlı gruplar daha sonra buradan İsrail içindeki yerleşim yerlerine girmiş, İsrail ordusu da onlarca savaş uçağıyla Gazze Şeridi'ne saldırı başlatmıştı.

Filistin Sağlık Bakanlığı, İsrail'in saldırılarında Gazze'de 830 kişinin hayatını kaybettiği, 4 bin 250 kişinin yaralandığını duyurmuştu.

İşgal altındaki Batı Şeria'da ise İsrail askerlerinin saldırılarında 20 kişinin yaşamını yitirdiği, 110'dan fazla kişinin de yaralandığı bildirilmişti.

Gazze'den düzenlenen saldırılarda 1000 İsraillinin hayatını kaybettiği, 106'sı ağır 2 bin 806 kişinin de yaralandığı aktarılmıştı.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
İskenderun'da bina yıkım ve enkaz kaldırma çalışmaları sürüyor
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Rusya Devlet Başkanı Putin ile telefonda görüştü
Çanakkale Boğazı'nda dümeni arızalanan gemi güvenli bölgeye demirledi
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Terörle mücadelede uluslararası işbirliği ve ortak irade şarttır
Avusturya Başbakanı Nehammer: Türkiye ile yoğun bir ekonomik işbirliği yapmak istiyoruz

Benzer haberler

Filistin: İsrail, Gazze'ye düzenlediği saldırılarda fosfor bombası kullandı

Filistin: İsrail, Gazze'ye düzenlediği saldırılarda fosfor bombası kullandı

Biden: ABD, İsrail'in arkasındadır

AB, yasa dışı içeriklerin X'ten kaldırılması için Elon Musk'a 24 saat süre verdi

BM: İsrail-Filistin çatışmasında önceliğimiz daha fazla sivilin zarar görmesini engellemek

BM: İsrail-Filistin çatışmasında önceliğimiz daha fazla sivilin zarar görmesini engellemek
İsrail Savunma Bakanı'ndan "tam taarruza geçiyoruz" açıklaması

İsrail Savunma Bakanı'ndan "tam taarruza geçiyoruz" açıklaması
AB: Gazze'de 150 bin kişi yerinden edildi

AB: Gazze'de 150 bin kişi yerinden edildi
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet