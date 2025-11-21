Dolar
Dünya

BM işgal altındaki Batı Şeria'da şiddetin artmasını "derinden endişe verici" olarak niteledi

Birleşmiş Milletler (BM), işgal altındaki Batı Şeria’da Filistinlilerin topraklarını gasbeden İsrailliler tarafından şiddet seviyesinin artırıldığı uyarısında bulunarak, bunun "derinden endişe verici" olmaya devam ettiğini belirtti.

İslam Doğru  | 21.11.2025 - Güncelleme : 21.11.2025
BM işgal altındaki Batı Şeria'da şiddetin artmasını "derinden endişe verici" olarak niteledi Fotoğraf: Issam Rimawi/AA

New York

BM Genel Sekreter Sözcüsü Stephane Dujarric, günlük basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

BM insani yardım çalışanlarının, işgal altındaki Batı Şeria'da Filistinlilerin topraklarını gasbeden İsraillilerin şiddet seviyesini artırdığı uyarısında bulunduğunu aktaran Dujarric, buna bağlı can kayıpları, mülklere verilen hasarlar, yerinden edilmeler, geçim kaynaklarının kaybı ve Filistinli siviller için oluşan güçlü güvensizlik duygusunun "derinden endişe verici" olmaya devam ettiğini vurguladı.

Dujarric, "Bu hafta, (işgal altındaki Batı Şeria’da) 2025'te öldürülen Filistinli çocuk sayısı 50'ye ulaştı. Bunlar arasında en küçüğü henüz 2 yaşında olan 2 kız çocuğu da bulunuyor. Ve yılbaşından bu yana toplamda 200'den fazla Filistinli, İsrail güçleri tarafından öldürüldü." ifadelerini kullandı.

BM çalışanlarının, 11-17 Kasım'da sadece bir haftada Filistinlilerin topraklarını gasbeden İsrailliler tarafından yapılan 29 saldırıyı belgelediğini kaydeden Dujarric, bu saldırılarda 11 kişinin yaralandığını, 10 ev, 2 cami, yaklaşık 2 düzine araç ile aralarında yaklaşık 1000 ağaç ve fidanın da bulunduğu çok çeşitli tarımsal varlıkların hasar gördüğünü belirtti.

Dujarric, "Saldırı düzenleyenlere karşı kanunların uygulanması ve güvenlik güçlerinin ölümcül güç kullanmaması dahil sivillerin korunması çağrısında bulunmaya devam ediyoruz. Savaş taktikleri, yeni normal olarak kabul edilmemelidir.” değerlendirmesinde bulundu.

Filistinlilere yönelik gözaltı, baskın ve saldırılarda artış yaşanıyor

İşgal altındaki Batı Şeria'da Filistin topraklarını gasbeden İsraillilerin Filistinlilere yönelik saldırıları, Birleşmiş Milletler'in açıkladığı rakamlara göre, "kayıt tutulmaya başlanan son 20 yılın en yüksek seviyesine ulaşmış" bulunuyor.

İsrail'in Gazze Şeridi'ne saldırı başlattığı Ekim 2023'ten bu yana işgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te Filistinlilere yönelik gözaltı, baskın ve saldırılarda artış yaşanıyor.

