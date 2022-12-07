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Dünya

BM İnsan Hakları Yüksek Komiseri Türk: Ukrayna'nın önünde kasvetli bir kış var

Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Yüksek Komiseri Volker Türk, "Ukrayna'nın önünde kasvetli bir kış var." açıklamasında bulundu.

Ömer Faruk Yıldız   | 07.12.2022
BM İnsan Hakları Yüksek Komiseri Türk: Ukrayna'nın önünde kasvetli bir kış var

Cenevre

Ukrayna'ya düzenlenen 4 günlük ziyaret sonrası başkent Kiev'de basın açıklaması yapan Türk, Ukrayna'daki insani durumu değerlendirdi.

Türk, sıfırın altında soğukta 4 gün geçirdiğini belirterek, "Buradaki dehşeti, acıları ve Rusya'nın Ukrayna'ya karşı başlattığı savaşın her gün ödettiği bedeli bizzat gördüm." dedi.

Ziyaretinin ikinci gününde kaldığı yerin yakınına Rusya'nın 70'in üzerinde füze saldırısı düzenlediğini dile getiren Türk, "Saldırılar başladığında yeraltı sığınaklarında nasıl siper aldığımızı hatırlıyorum. Bir grup insan hakları savunucusuyla birlikte toplantıdaydık ve hava sirenlerinin günlük hayatımızı aksatması normalmişçesine daha sonra toplantıya devam ettik." ifadesini kullandı.

Türk, an itibarıyla ülkede 17,7 milyon kişinin insani yardıma muhtaç olduğunu ve bu kişilerden 9,3 milyonuna acil gıda yardımı yapıldığı bilgisini paylaşarak, "Korkarım ki Ukrayna'nın önünde uzun ve kasvetli bir kış var. Savaşın ülkedeki insanlar için sonuçları şimdiden oldukça yıkıcı oldu ve geleceğe yönelik tahminler çok endişe verici." dedi.

Rusya'nın sivil altyapılara yönelik saldırılarına değinen Türk, saldırılar nedeniyle elektrik ve ısınma gibi temel ihtiyaçlardan mahrum kalan sivillerin maruz kaldığı "feci sonuçları" bizzat yerinde gördüğünü anlattı.

Ukrayna'da Rusya'nın saldırılarının başladığı 24 Şubat'tan bu yana çoğu kadın ve çocuk 7,89 milyon kişi ülkeyi terk ederken 6,5 milyon Ukraynalı ülke içinde yerinden edildi.

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