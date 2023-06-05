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Dünya

BM İnsan Hakları Yüksek Komiseri, göçmenlerin Suriye ve Afganistan’a geri gönderilmesine karşı

Birleşmiş Milletler (BM) İnsan Hakları Yüksek Komiseri Volker Türk, Suriye ve Afganistan’da insan haklarına ilişkin durumun tehlikeli olduğunu belirterek, bu ülkelere çeşitli gerekçelerle göçmenlerin zorla gönderilemeyeceğini söyledi.

Aşkın Kıyağan  | 05.06.2023 - Güncelleme : 05.06.2023
BM İnsan Hakları Yüksek Komiseri, göçmenlerin Suriye ve Afganistan’a geri gönderilmesine karşı

Burgenland

Avusturya’nın başkenti Viyana’da basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Türk, 1993’te Viyana'da düzenlenen Dünya İnsan Hakları Konferansı'nın 30. yılı dolayısıyla burada yapılacak bazı etkinliklere katılacağını belirtti.

Türk, BM’nin kuruluşundan bu yana ilki 1968’de İran’ın başkenti Tahran’da, ikincisi Viyana’da düzenlenen Dünya İnsan Hakları Konferansı'nın önemine işaret ederek, insan haklarının önemini vurgulamak, insan haklarını geniş bir perspektiften ele almak ve canlı tutmak için bu tür etkinliklerin önemli olduğunu dile getirdi.

Avrupa Birliği (AB) içinde bazı ülkelerde, Suriye ve Afganistan’dan gelen göçmenlerin çeşitli gerekçelerle geri gönderilmelerine ilişkin tartışmalara değinen Türk, Suriye ve Afganistan’da insan hakları ile ilgili durumun çok tehlikeli olduğunu belirtti.

Türk, "İnsan haklarına ilişkin durum çok tehlikeli, ağır ve zorlayıcı, bu şartlar altında insanlar zorla geri gönderilemez." dedi.

İltica başvurularının AB dışında yapılmasına ilişkin önerileri de yerinde bulmadığını dile getiren Türk, bunun sığınmacı ya da mülteciler için doğru bir yaklaşım olmadığını ifade etti.

Avusturya İçişleri Bakanı Gerhard Karner, 29 Mayıs’ta yaptığı açıklamada, toplum için tehlike arz eden ve suça bulaşmış Afgan ve Suriyelilerin ülkelerine gönderilmesinden yana olduğunu belirtmiş, iltica başvurularının da Avrupa dışından yapılması önerisinde bulunmuştu.

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