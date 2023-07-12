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Dünya

BM Güvenlik Konseyi, Kıbrıs'ta "federal çözüm" önerisini yineledi

Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi (BMGK), Kıbrıs'ta taraflara resmi müzakerelere dönme çağrısı yaparak, "siyasi eşitlik temelinde iki toplumlu, iki kesimli federal" çözüm önerisini yineledi.

Şerife Çetin  | 12.07.2023 - Güncelleme : 12.07.2023
BM Güvenlik Konseyi, Kıbrıs'ta "federal çözüm" önerisini yineledi

Birleşmiş Milletler

BMGK'de düzenlenen kapalı Kıbrıs oturumunun ardından yazılı açıklama yapıldı.

Kıbrıs Ada'sında konuşlu BM Barış Gücü Misyonu'na tam destek verilen açıklamada, misyonun görevine ve uygulanmasına tam saygı gösterilmesi çağrısı yapıldı.

Açıklamada, BM Genel Sekreteri ve ekibinin kişisel ilgisinin memnuniyetle karşılandığı aktarılarak, Genel Sekreter'in en yakın zamanda BM temsilcisi atanması önerisinin desteklendiği kaydedildi.

Ada'nın iki tarafında da gerçekleşen seçimlerin bir "fırsat penceresi" sunduğu belirtilen açıklamada, taraflara irtibatı tekrar artırma ve somut adım atarak uygun ortamı oluşturma çağrısında bulunuldu.

Açıklamada, "Taraflar, BMGK kararları uyarınca, açıklık, esneklik ve tavize açık bir şekilde, siyasi eşitlik temelinde kapsamlı, adil, iki toplumlu ve iki kesimli federal çözüm için resmi müzakerelere dönmeyi hedeflemeli." ifadeleri kullanıldı.

Tek taraflı hareketlerden kaçınılması gerektiğinin altı çizilen açıklamada, olası tek taraflı adımların Ada'da gerginliği artırabileceği ve barışçıl çözümü baltalayacağı değerlendirmesi yapıldı.



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