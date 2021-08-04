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Dünya

BM Güvenlik Konseyi, Afganistan'da 'İslam Emirliğinin' geri gelmesini desteklemediğini bildirdi

Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi (BMGK), Taliban'a atıfta bulunarak, Afganistan'da "İslam Emirliğinin" geri gelmesini desteklemediğini ifade etti.

Betül Yürük   | 04.08.2021
BM Güvenlik Konseyi, Afganistan'da 'İslam Emirliğinin' geri gelmesini desteklemediğini bildirdi

New York

BMGK, yaptığı ortak açıklamada, Afgan güvenlik güçlerinin ölümüyle sonuçlanan Afganistan'ın Herat kentindeki BM yerleşkesine yapılan saldırıyı güçlü bir şekilde kınadı.

Afganistan'da şiddetin ve insan hakları ihlallerinin artmasından derin endişe duyulduğunu bildiren BMGK, ülkedeki tüm terör olaylarını ve sivillere yönelik kasıtlı saldırıları da kınadı.

Sivillere, BM çalışanlarına ve BM yerleşkelerine yönelik kasıtlı saldırıların "savaş suçu" teşkil edebileceğine işaret eden Konsey, Afgan hükümetine ve Taliban'a, kapsayıcı ve Afganların liderliğinde siyasi çözüm ve ateşkes çağrısı yaptı.

Krize askeri çözüm bulunamayacağına dikkati çeken BMGK, Taliban "yönetimine" atıfta bulunarak, Afganistan'da "İslam Emirliğinin" geri gelmesini desteklemediğini bildirdi.

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