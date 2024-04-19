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Dünya

Norveç ve Rusya'dan ABD'nin Filistin'in BM'ye tam üyeliği vetosuna tepki

Norveç, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyinde Filistin'in BM'ye tam üyeliği istenilen kararın veto edilmesini üzüntüyle karşıladıklarını bildirirken, Rusya ise "tarihin kaçınılmaz akışını durdurmaya yönelik umutsuz bir girişim" olarak niteledi.

Ekip  | 19.04.2024 - Güncelleme : 19.04.2024
Norveç ve Rusya'dan ABD'nin Filistin'in BM'ye tam üyeliği vetosuna tepki

Ankara

Norveç Dışişleri Bakanı Espen Barth Eide, 15 üyeli BMGK'de Cezayir tarafından Filistin'in BM'ye tam üyeliğini talep eden karar tasarısı oylamaya sunulması ve daimi üye ABD'nin "hayır" oyu ile reddedilmesine ilişkin X sosyal medya platformundan paylaşımda bulundu.

Tasarının veto edilmesini üzüntüyle karşıladıklarını kaydeden Eide, Norveç'in Filistin'in BM'ye tam üyeliğini desteklediğini belirtti.

Eide, "Norveç, Filistin'in devlet olma hakkının sadık bir destekçisidir. İki devlet çözüm, Filistin ve İsrail arasında kalıcı barışın tek yolu." ifadelerini kullandı.

Rusya: Tarihin kaçınılmaz akışını durdurmaya yönelik umutsuz bir girişim

Rusya'nın BM Daimi Temsilcisi Vassily Nebenzia, Güvenlik Konseyi’ndeki oylamadan sonra açıklamada bulundu.

Nebenzia, "ABD heyetinin bugün veto kullanması, tarihin kaçınılmaz akışını durdurmaya yönelik umutsuz bir girişimdir. Oylamanın sonuçları Washington'un neredeyse tamamen tecrit edilmiş olduğunun göstergesiydi." dedi.

ABD'nin ret cevabını, "en mantıksız eylemleri için müttefikinin (İsrail'in) ekmeğine yağ sürmek" olarak değerlendiren Rus Büyükelçi, bunun, "tüm bölgeyi sarabilecek savaş batağına daha da sürüklenmenin doğrudan yolu" olduğunu söyledi.

Nebenzia, bugünkü oylamanın sonucunun, Washington ve Tel Aviv yönetimlerine kısa vadede bir fayda sağlayacak olsa da neticede ABD'nin binlerce Filistinli sivili öldüren İsrail'in sorumluluğuna ortak olacağını ve saygı duyulan devletler listesinden çıkarılacağını ifade etti.

"Tarih bunun için seni affetmeyecek"

Konuşmasının tamamında ABD'ye yüklenen Rus Büyükelçi Vassily Nebenzia, "Tarih bunun için seni affetmeyecek. ABD'yi, kararlarının sonuçları hakkında düşünmek için mantığın sesini dinlemeye ve Gazze'de derhal ateşkes sağlanmasına yönelik, Güvenlik Konseyi'nin diğer üyelerinin çabalarına derhal katılmaya çağırıyoruz." sözlerine yer verdi.

"Bugün, üç çeyrek asırdan sonra uluslararası toplumun, Filistin'e yıllardır yapılan tarihi adaletsizliği ve kahraman halkının meşru özlemlerini düzeltme yolunda nihayet doğru seçimi yaptığı bir gün olarak tarihe geçebilirdi." diyen Nebenzia, ABD'nin, İsrail'in Gazze'deki sivillere karşı işlediği suçlara "göz yummayı seçtiğini" belirtti.

Nebenzia, ABD'nin tutumunun, İsrail'in çıkarlarını gerçekleştirmede "yalnızca bir engel" teşkil edeceğini dile getirirken, "Bu politika şu anda tam tersi bir etki yaratıyor ve küresel toplumun mutlak çoğunluğu Filistinlilerin Dünya Örgütü'ne tam üye olma başvurusunu destekliyor." diye konuştu.

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