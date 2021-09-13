BM: Güney Sudan'da 100 binden fazla kişi açlık kriziyle karşı karşıya
Birleşmiş Milletler Dünya Gıda Programı (WFP), Güney Sudan'a yardımların kesilmesi durumunda 100 binden fazla kişinin açlıkla karşı karşıya kalabileceği uyarısı yaptı.
İstanbul
WFP Güney Sudan Direktörü Matthew Hollingworth, ekimden itibaren yardımların kesilmesi durumunda Wau, Juba ve Bor bölgelerinde gıda sorunu yaşanabileceğini açıkladı.
100 binden fazla kişinin gıda sorunu ile karşı karşıya kalabileceği uyarısı yapan Hollingworth, gerekli yardımın sağlanması için 154 milyon dolara ihtiyaç duyulduğunu kaydetti.
BM'ye göre Güney Sudan'daki gıda sorunu son yıllarda artış gösterirken nüfusun yüzde 60'ından fazlası bu durumdan etkileniyor.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.