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Dünya

BM: Güney Sudan'da 100 binden fazla kişi açlık kriziyle karşı karşıya

Birleşmiş Milletler Dünya Gıda Programı (WFP), Güney Sudan'a yardımların kesilmesi durumunda 100 binden fazla kişinin açlıkla karşı karşıya kalabileceği uyarısı yaptı.

Gökhan Kavak   | 13.09.2021
BM: Güney Sudan'da 100 binden fazla kişi açlık kriziyle karşı karşıya Fotoğraf: Mohammed Hamoud/AA

İstanbul

WFP Güney Sudan Direktörü Matthew Hollingworth, ekimden itibaren yardımların kesilmesi durumunda Wau, Juba ve Bor bölgelerinde gıda sorunu yaşanabileceğini açıkladı.

100 binden fazla kişinin gıda sorunu ile karşı karşıya kalabileceği uyarısı yapan Hollingworth, gerekli yardımın sağlanması için 154 milyon dolara ihtiyaç duyulduğunu kaydetti.

BM'ye göre Güney Sudan'daki gıda sorunu son yıllarda artış gösterirken nüfusun yüzde 60'ından fazlası bu durumdan etkileniyor.

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