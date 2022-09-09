BM Genel Sekreteri: Pakistan, iklim değişikliğinden en çok etkilenen ülkelerden biri
BM Genel Sekreteri Guterres'in, şiddetli sellerden etkilenen Pakistan'a ziyaretinde, iklim değişikliğinde ciddi bir rolü olmamasına rağmen iklim değişikliğinin sonuçlarından en çok etkilenen ülkelerden birinin Pakistan olduğunu vurguladı.
Ankara
The Express Tribune'de yer alan habere göre, Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres Pakistan'a bugün düzenlediği iki günlük ziyaret kapsamında Başbakan Şahbaz Şerif ile ortak basın toplantısı düzenledi.
- Pakistan'da muson yağmurları sebebiyle ölenlerin sayısı 1355'e çıktı
- Pakistan'daki sellerin ülkeye maliyeti 10-12,5 milyar dolar
Sel felaketi ile mücadelede halkın "muazzam çabasını", sivil toplum örgütlerinin, hükümetin ve silahlı kuvvetlerin çalışmalarını takdir eden Guterres, "İnsanlık doğaya savaş açtı ve doğa karşılık veriyor. Ancak doğa kördür. Kendisine karşı savaşa daha fazla katkıda bulunanlara karşılık vermiyor." dedi.
Pakistan'ın iklim değişikliğinde ciddi bir rolü olmamasına rağmen iklim değişikliğinin sonuçlarından en fazla etkilenen ülkelerden biri olduğunu vurgulayan Guterres, daha fazla karbon emisyonu yapan ülkelerin bu durumu görmesi gerektiğine işaret etti.
Guterres, "Doğa yanlış hedeflere saldırmış gibi. İklim değişikliğinden daha fazla sorumlu olanlar, bu tür zorluklarla yüzleşmek zorunda kalmalı." ifadelerini kullandı.
Sellerin 30 milyar dolar değerinde zarara neden olduğunu belirten Guterres, uluslararası desteği harekete geçirme zamanı olduğunun altını çizdi.
"Her kuruş" mağdurlara harcanacak
Başbakan Şerif ise sel mağdurları için sağlanacak "her kuruşun" şeffaf şekilde harcanacağını ve mağdurlara gideceğini söyledi.
Kurtarma ve yardım çalışmalarının tüm hızıyla devam ettiğini ve insanların güvenli yerlere taşındığını aktaran Şerif, ülkesine destek veren ülke ve kuruluşlara da teşekkür etti.
Pakistan'da 14 Haziran'dan bu yana etkili olan muson yağmurları sebebiyle yaklaşık 1400 insan hayatını kaybetti, milyonlarca kişi selden etkilendi.
BM ve Pakistan, muson yağmurları nedeniyle yerlerinden edilen milyonlarca insan için 160 milyon dolar acil fona başvuracak.
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