Dolar
18.23
Euro
18.32
Altın
1,714.40
ETH/USDT
1,720.00
BTC/USDT
21,076.00
BIST 100
3,522.49
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
9 Eylül İzmir'in kurtuluşunun 100. yılı etkinlikleri kapsamında İzmir Airshow Hava Gösterisi düzenleniyor. (Gündoğdu Meydanı) Denizli'nin Kale ilçesi ile Muğla'nın Menteşe ilçesi arasındaki ormanlık alanda çıkan yangına müdahale sürüyor.
logo
Dünya

BM Genel Sekreteri: Pakistan, iklim değişikliğinden en çok etkilenen ülkelerden biri

BM Genel Sekreteri Guterres'in, şiddetli sellerden etkilenen Pakistan'a ziyaretinde, iklim değişikliğinde ciddi bir rolü olmamasına rağmen iklim değişikliğinin sonuçlarından en çok etkilenen ülkelerden birinin Pakistan olduğunu vurguladı.

Mehmet Alaca   | 09.09.2022
BM Genel Sekreteri: Pakistan, iklim değişikliğinden en çok etkilenen ülkelerden biri

Ankara

The Express Tribune'de yer alan habere göre, Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres Pakistan'a bugün düzenlediği iki günlük ziyaret kapsamında Başbakan Şahbaz Şerif ile ortak basın toplantısı düzenledi.

Sel felaketi ile mücadelede halkın "muazzam çabasını", sivil toplum örgütlerinin, hükümetin ve silahlı kuvvetlerin çalışmalarını takdir eden Guterres, "İnsanlık doğaya savaş açtı ve doğa karşılık veriyor. Ancak doğa kördür. Kendisine karşı savaşa daha fazla katkıda bulunanlara karşılık vermiyor." dedi.

Pakistan'ın iklim değişikliğinde ciddi bir rolü olmamasına rağmen iklim değişikliğinin sonuçlarından en fazla etkilenen ülkelerden biri olduğunu vurgulayan Guterres, daha fazla karbon emisyonu yapan ülkelerin bu durumu görmesi gerektiğine işaret etti.

Guterres, "Doğa yanlış hedeflere saldırmış gibi. İklim değişikliğinden daha fazla sorumlu olanlar, bu tür zorluklarla yüzleşmek zorunda kalmalı." ifadelerini kullandı.

Sellerin 30 milyar dolar değerinde zarara neden olduğunu belirten Guterres, uluslararası desteği harekete geçirme zamanı olduğunun altını çizdi.

"Her kuruş" mağdurlara harcanacak

Başbakan Şerif ise sel mağdurları için sağlanacak "her kuruşun" şeffaf şekilde harcanacağını ve mağdurlara gideceğini söyledi.

Kurtarma ve yardım çalışmalarının tüm hızıyla devam ettiğini ve insanların güvenli yerlere taşındığını aktaran Şerif, ülkesine destek veren ülke ve kuruluşlara da teşekkür etti.

Pakistan'da 14 Haziran'dan bu yana etkili olan muson yağmurları sebebiyle yaklaşık 1400 insan hayatını kaybetti, milyonlarca kişi selden etkilendi.

BM ve Pakistan, muson yağmurları nedeniyle yerlerinden edilen milyonlarca insan için 160 milyon dolar acil fona başvuracak.


Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde 2 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi
Denizli-Muğla sınırında orman yangını çıktı
Mersin'de çıkan orman yangını kontrol altına alındı
Pakistan'a yardım malzemesi taşıyan dördüncü 'İyilik Treni' törenle uğurlandı
Rektör Özkan, çöp evde bulunup Antalya'da koruma altına alınan çocuğu ziyaret etti

Benzer haberler

BM Genel Sekreteri: Pakistan, iklim değişikliğinden en çok etkilenen ülkelerden biri

BM Genel Sekreteri: Pakistan, iklim değişikliğinden en çok etkilenen ülkelerden biri

Pakistan'a yardım malzemesi taşıyan dördüncü 'İyilik Treni' törenle uğurlandı

Pakistan'ın gözde turistik merkezi Kalam'da selin etkisi yıkıcı oldu

Türkiye'den insani yardım taşıyan 12'nci uçak Pakistan'a ulaştı

Türkiye'den insani yardım taşıyan 12'nci uçak Pakistan'a ulaştı
AFAD sel felaketinin yaşandığı Pakistan'da ilk andan bu yana sahada

AFAD sel felaketinin yaşandığı Pakistan'da ilk andan bu yana sahada
Pakistan'da muson yağmurları sebebiyle ölenlerin sayısı 1355'e çıktı

Pakistan'da muson yağmurları sebebiyle ölenlerin sayısı 1355'e çıktı
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet