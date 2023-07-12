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Dünya

BM Genel Sekreteri Guterres, tahıl anlaşması çabaları için Türkiye'ye "minnettar"

Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres, Karadeniz Tahıl Koridoru Anlaşması çerçevesinde yürüttüğü çalışmalar için Türkiye'ye minnettar olduğunu bildirdi.

Şerife Çetin  | 12.07.2023 - Güncelleme : 12.07.2023
BM Genel Sekreteri Guterres, tahıl anlaşması çabaları için Türkiye'ye "minnettar"

New York

BM Sözcüsü Stephane Dujarric, konuya ilişkin yazılı açıklama yaptı.

Açıklamada, Guterres'in anlaşmanın sürmesine odaklandığı aktarılırken, anlaşmanın tam olarak uygulanmasının küresel pazar için önemli olduğuna işaret edildi.

Rusya ile BM arasındaki mutabakat zaptı ile anlaşmanın, küresel gıda fiyatlarını düşürme konusunda etkili olduğuna dikkati çekilen açıklamada, "Genel Sekreter aynı hedef için çaba sarf eden Türkiye'ye minnettar." ifadesi kullanıldı.

Guterres'ten Putin'e mektup

Genel Sekreterin, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'e bir mektup gönderdiği duyurulan açıklamada, "Mektupta Rusya ile BM arasındaki mutabakat zaptının ilerletilmesi için bir öneri ile Karadeniz Tahıl Koridoru Anlaşması'nın sürmesinin önemi aktarıldı." değerlendirmesinde bulunuldu.

Rusya Tarım Bankasındaki mali işlemleri etkileyen engellerin kaldırılmasının hedeflendiği belirtilen açıklamada, Ukrayna tahılının da Karadeniz'den nakliyesinin sürmesi gerektiğine işaret edildi.

Açıklamada, Genel Sekreterin anlaşmanın küresel gıda güvenliği için önemini vurgulamayı sürdüreceği kaydedildi.

"Genel Sekreterin temel kaygısı dünyada zor durumda olan insanlar. Anlaşmalar uygulanmazsa, küresel gıda ve gübre fiyatlarındaki artış en çok onlara kayıp yaşatacak" ifadesi kullanılan açıklamada, Guterres'in tüm taraflarla irtibatını sürdüreceği vurgulandı.

Açıklamada, Genel Sekreterin Rusya ile de önerisi konusunda irtibatta kalacağı ifade edildi.

Karadeniz Tahıl Koridoru Anlaşması

Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik saldırısının küresel gıda fiyatları üzerindeki etkisini azaltmak için BM, Rusya, Türkiye ve Ukrayna, 22 Temmuz 2022'de İstanbul'da düzenlenen törenle Karadeniz Tahıl Koridoru Anlaşması'nı imzalamıştı.

Daha önce birkaç kez uzatılan anlaşmanın süresi 17 Temmuz'da dolacak. Rus yetkililer, anlaşmanın uzatılması için bir olasılık görmediklerini belirtiyor.

Rusya Dışişleri Bakanlığı 4 Temmuz'daki açıklamasında, "Eylül 2022'den bu yana ihtiyacı olan ülkelere bağışlanması planlanan 262 bin ton Rus gübresinden sadece iki parti sevkiyatı yapıldı. Gübrenin 20 bin tonu Malavi'ye, 34 bin tonu da Kenya'ya gönderildi. BM, bu konularda sessiz kalmaya devam ediyor. Batı'da ise gıda ve gübre konusunda bile Rusya'ya yönelik yaptırımların hafifletilemeyeceği bildiriliyor. Bu koşullarda, süresi 17 Temmuz'da sona erecek anlaşmanın devam ettirilmesi için herhangi bir neden yok." ifadelerini kullanmıştı.

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ise 10 Temmuz'da yaptığı açıklamada, BM'nin tüm çabasına rağmen Karadeniz Tahıl Koridoru Anlaşması'nın ülkesiyle ilgili kısmının uygulanmadığını söylemişti.

Lavrov, anlaşmanın Ukrayna ile ilgili kısmının ticari projeye dönüştüğünü savunarak, Ukrayna limanlarından ihraç edilen toplam tahıl hacminin yüzde 3'ten azının Dünya Gıda Örgütü listesinde yer alan en fakir ve muhtaç ülkelere gittiğini belirtmişti.

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