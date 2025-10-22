Dolar
41.98
Euro
48.73
Altın
4,101.28
ETH/USDT
3,784.70
BTC/USDT
107,704.00
BIST 100
10,551.34
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın ile Konyaspor Teknik Direktörü Recep Uçar açıklamalarda bulundu
logo
Dünya, İsrail’in Gazze saldırıları

BM Genel Sekreteri Guterres, İsrail'in UAD'nin kararına uymasını umduğunu söyledi

Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres, Uluslararası Adalet Divanının (UAD) İsrail'in Filistin topraklarındaki sorumluluklarına ilişkin tavsiye kararının çok önemli olduğunu ve İsrail'in buna uymasını umduğunu belirtti.

Islam Doğru  | 22.10.2025 - Güncelleme : 22.10.2025
BM Genel Sekreteri Guterres, İsrail'in UAD'nin kararına uymasını umduğunu söyledi

Birleşmiş Milletler

BM Genel Sekreter Sözcü Yardımcısı Farhan Haq, günlük basın toplantısında gelişmeleri aktardı.

"UAD'nin İsrail'in işgal altında bulunan Filistin topraklarındaki sorumluluklarına ilişkin verdiği tavsiye kararı hakkında Genel Sekreterin ne düşündüğü" sorusu üzerine Haq, "Bunun çok önemli bir karar olduğunu ve İsrail'in buna uymasını umduğunu söyledi." dedi.

📲 Artık haberler size gelsin
AA'nın WhatsApp kanallarına katılın, önemli gelişmeler cebinize düşsün.

🔹 Gündemdeki gelişmeler, özel haber, analiz, fotoğraf ve videolar için Anadolu Ajansı
🔹 Anlık gelişmeler için AA Canlı

Haq, kararın, BM'nin Gazze'deki insani yardımları artırma çabalarının üzerine geldiğine işaret ederek, "Genel Sekreter, bu nedenle tavsiye kararının, Gazze halkının hala içinde bulunduğu trajik durumla başa çıkabilmemiz için belirleyici olduğunu ekledi." ifadesini kullandı.

Öte yandan, Gazze'de yürürlüğe giren ateşkesten bu yana insani yardımları artırmada ilerleme kaydettiklerini belirten Haq, önceki gün BM ve ortaklarının, yüzde 40'ı gıda 1600 ton yardım yüklü 263 tırı Gazze'ye sokmayı başardığını dile getirdi.

Haq, bununla birlikte Gazze'nin kuzeyine erişim sağlayan geçişlerin hala kapalı olduğunu ve bunun, o bölgeye ihtiyaç duyulan yardımların ulaştırılmasını son derece zorlaştırdığını vurguladı.

Gazze genelindeki nüfus hareketlerini izleyen BM ortaklarının, "insanların ateşkes öncesinde yasak olan bölgelere doğru hareket etmeyi sürdürdüğünü" bildirdiğini aktaran Haq, 10 Ekim'den bu yana, Gazze Şeridi'nin güney kesimlerinden kuzey kesimlerine 425 binden fazla hareket kaydedildiğini söyledi.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
İstanbul'da "makas atarak" trafiği tehlikeye düşüren motosiklet sürücüsü yakalandı
Bodrum'da sağanak etkili oldu
Güven Artırıcı Önlemler Uygulama Planı kapsamında Yunan heyetten Türkiye'ye ziyaret
İstanbul'da trafik yoğunluğu yüzde 85'e çıktı
Sahte e-imza davası sanığı Ziya Kadiroğlu yeniden tutuklandı

Benzer haberler

İsrail Suriye'de işgal ettiği alanlardan Dera iline saldırı düzenledi

İsrail Suriye'de işgal ettiği alanlardan Dera iline saldırı düzenledi

Yüzlerce Yahudi entelektüelden "Gazze soykırımı nedeniyle İsrail'e yaptırım uygulayın" çağrısı

TBMM Adalet Komisyonu Başkanı Yüksel: (UAD kararı) İnsanlık vicdanının tarihi zaferi

Kudüs Valiliği, İsrail'in Mescid-i Aksa çevresindeki kazı çalışmaları konusunda uyardı

Kudüs Valiliği, İsrail'in Mescid-i Aksa çevresindeki kazı çalışmaları konusunda uyardı
Netanyahu'dan aşırı sağcı bakan Smotrich'e "ABD, Batı Şeria'nın ilhakını istemiyor" uyarısı

Netanyahu'dan aşırı sağcı bakan Smotrich'e "ABD, Batı Şeria'nın ilhakını istemiyor" uyarısı
BM Genel Sekreteri Guterres, İsrail'in UAD'nin kararına uymasını umduğunu söyledi

BM Genel Sekreteri Guterres, İsrail'in UAD'nin kararına uymasını umduğunu söyledi
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet