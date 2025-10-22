BM Genel Sekreteri Guterres, İsrail'in UAD'nin kararına uymasını umduğunu söyledi
Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres, Uluslararası Adalet Divanının (UAD) İsrail'in Filistin topraklarındaki sorumluluklarına ilişkin tavsiye kararının çok önemli olduğunu ve İsrail'in buna uymasını umduğunu belirtti.
BM Genel Sekreter Sözcü Yardımcısı Farhan Haq, günlük basın toplantısında gelişmeleri aktardı.
- Türkiye'nin, Filistin'de adaletin tesisi yönündeki çabalara kararlılıkla destek vereceği bildirildi
- Uluslararası Adalet Divanı, İsrail'in BM kuruluşlarına yönelik kısıtlamalarına dair danışma görüşünü açıkladı
"UAD'nin İsrail'in işgal altında bulunan Filistin topraklarındaki sorumluluklarına ilişkin verdiği tavsiye kararı hakkında Genel Sekreterin ne düşündüğü" sorusu üzerine Haq, "Bunun çok önemli bir karar olduğunu ve İsrail'in buna uymasını umduğunu söyledi." dedi.
Haq, kararın, BM'nin Gazze'deki insani yardımları artırma çabalarının üzerine geldiğine işaret ederek, "Genel Sekreter, bu nedenle tavsiye kararının, Gazze halkının hala içinde bulunduğu trajik durumla başa çıkabilmemiz için belirleyici olduğunu ekledi." ifadesini kullandı.
Öte yandan, Gazze'de yürürlüğe giren ateşkesten bu yana insani yardımları artırmada ilerleme kaydettiklerini belirten Haq, önceki gün BM ve ortaklarının, yüzde 40'ı gıda 1600 ton yardım yüklü 263 tırı Gazze'ye sokmayı başardığını dile getirdi.
Haq, bununla birlikte Gazze'nin kuzeyine erişim sağlayan geçişlerin hala kapalı olduğunu ve bunun, o bölgeye ihtiyaç duyulan yardımların ulaştırılmasını son derece zorlaştırdığını vurguladı.
Gazze genelindeki nüfus hareketlerini izleyen BM ortaklarının, "insanların ateşkes öncesinde yasak olan bölgelere doğru hareket etmeyi sürdürdüğünü" bildirdiğini aktaran Haq, 10 Ekim'den bu yana, Gazze Şeridi'nin güney kesimlerinden kuzey kesimlerine 425 binden fazla hareket kaydedildiğini söyledi.