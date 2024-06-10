Dolar
32.36
Euro
34.82
Altın
2,310.17
ETH/USDT
3,674.70
BTC/USDT
69,550.00
BIST 100
9,997.91
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Dünya, İsrail-Filistin çatışması

BM Genel Sekreteri Guterres, İsrail'in "esir kurtarma operasyonunda" yüzlerce Filistinliyi öldürmesini kınadı

Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres'in, İsrail ordusunun 4 esiri kurtarmak için Nusayrat'a düzenlediği saldırılarda yüzlerce Filistinli sivilin öldürülmesini kınadığı ve derin üzüntü duyduğu bildirildi.

Şerife Çetin  | 10.06.2024 - Güncelleme : 10.06.2024
BM Genel Sekreteri Guterres, İsrail'in "esir kurtarma operasyonunda" yüzlerce Filistinliyi öldürmesini kınadı

New York

BM Sözcüsü Stephane Dujarric, İsrail'in Nusayrat Mülteci Kampı ve çeşitli bölgelere saldırısına ilişkin soruları yanıtladı.

BM Genel Sekreteri'nin İsrail'in 4 kişiyi kurtarmak için 200'den fazla Filistinliyi öldürmesine ilişkin tepkisi sorulan Dujarric, "Genel Sekreter derin üzüntü duyuyor ve yüzlerce Filistinli'nin öldürülmesi ve yaralanmasını kınıyor." ifadesini kullandı.

Dujarric, sahadaki meslektaşlarından edindikleri bilgiyi aktararak, İsrail'in operasyonu sonrasında bölgedeki hastanelerin dolup taştığına dikkati çekti.

Tüm taraflara sivilleri koruma çağrısını yineleyen Dujarric, her can kaybının trajik olduğunu söyledi.

İsrail'in Nusayrat kampına yardım kamyonuyla girmesi

Sözcü Dujarric, AA muhabirinin, "Görgü tanıkları, İsrail askerlerinin operasyon sırasında Nusayrat Mülteci Kampı'na yardım kamyonlarıyla giriş yaptığını bildiriyor. Sizin de belirttiğiniz üzere, olayların ardından Dünya Gıda Programı (WFP) İcra Direktörü Cindy McCain, Gazze'deki yüzer iskeleden insani yardımların güvenlik endişesi nedeniyle askıya alındığını duyurdu. Eğer bu doğruysa, İsrail'in saldırı düzenlemek için yardım konvoylarını kullanması insani yardım operasyonlarını nasıl etkiler? Gazze halkı bundan sonra yardım çalışanlarına nasıl güvenebilir?" sorusunu yanıtladı.

Dujarric, söz konusu haberlere ilişkin somut bilgiye sahip olmadıklarını ifade etti. Ancak, dünyanın her yerinde insani yardım operasyonlarına ve insani yardım çalışanlarının bağımsızlığına saygı duyulması gerektiğini vurgulayan Dujarric, "Etrafımızda silahlı korumalarla dolaşmıyoruz. Bu nedenle korunmamız önemli." dedi.

İsrail ordusunun 8 Haziran'da Gazze Şeridi'nin orta kesimindeki Nusayrat Mülteci Kampı ve çeşitli bölgelere eş zamanlı şekilde kara, hava ve denizden yoğun şekilde düzenlediği saldırılarda 64'ü çocuk, 57'si kadın 274 Filistinlinin öldüğü, 153'ü çocuk, 161'i kadın 698 Filistinlinin yaralandığı bildirilmişti.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırıları Kocaeli'de protesto edildi
Sözleşmeli öğretmenlik sözlü sınav adaylarının alan bazlı taban puanları açıklandı
Bakan Uraloğlu: Slovenya'nın Filistin devletini resmen tanıyarak meselenin kalıcı çözümüne destek vermesi takdire şayan
Gaziantep'te fıstık ve zeytin bahçelerinde çıkan yangına müdahale ediliyor
Şanlıurfa'da sahipsiz köpeklerin saldırısına uğrayan 4 yaşındaki çocuk yaralandı

Benzer haberler

BMGK'de, Biden'ın açıkladığı Gazze’de ateşkes öngören 3 aşamalı teklife destek talep edilen karar tasarısı kabul edildi

BMGK'de, Biden'ın açıkladığı Gazze’de ateşkes öngören 3 aşamalı teklife destek talep edilen karar tasarısı kabul edildi

İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırıları Kocaeli'de protesto edildi

Gazze'deki hükümet: Yüzer iskele, bölgedeki felaket niteliğindeki insani durumu iyileştirmedi

BM: Filistinli kadınların liderliğindeki kuruluşlar, zorlu şartlarda faaliyetlerini sürdürüyor

BM: Filistinli kadınların liderliğindeki kuruluşlar, zorlu şartlarda faaliyetlerini sürdürüyor
BM Genel Sekreteri Guterres, İsrail'in "esir kurtarma operasyonunda" yüzlerce Filistinliyi öldürmesini kınadı

BM Genel Sekreteri Guterres, İsrail'in "esir kurtarma operasyonunda" yüzlerce Filistinliyi öldürmesini kınadı
BAE'den Gazze'de "acil ve kalıcı ateşkes" çağrısı

BAE'den Gazze'de "acil ve kalıcı ateşkes" çağrısı
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet