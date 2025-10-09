Dolar
41.73
Euro
48.72
Altın
4,010.74
ETH/USDT
4,475.00
BTC/USDT
122,362.00
BIST 100
10,756.27
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Dünya, İsrail’in Gazze saldırıları

BM Genel Sekreteri Guterres, Hamas ile İsrail arasında sağlanan ateşkesi memnuniyetle karşıladı

Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres, İsrail ile Hamas arasında Gazze'de ateşkes planının ilk aşamasının onaylanmasını memnuniyetle karşıladığını belirtti.

Islam Doğru  | 09.10.2025 - Güncelleme : 09.10.2025
BM Genel Sekreteri Guterres, Hamas ile İsrail arasında sağlanan ateşkesi memnuniyetle karşıladı

Birleşmiş Milletler

Guterres, BM Genel Sekreter Sözcülüğü üzerinden yaptığı yazılı açıklamada, "Başkan Donald Trump'ın sunduğu öneriye dayanarak Gazze'de ateşkes sağlanması ve rehinelerin serbest bırakılması için varılan anlaşmanın duyurulmasını memnuniyetle karşılıyorum." ifadelerini kullandı.

Anlaşmaya yönelik diplomatik çabalarından dolayı ABD, Katar, Mısır ve Türkiye'yi de takdir ettiğini vurgulayan Guterres, ilgili herkesi anlaşmanın şartlarına tam olarak uymaya çağırdı.

Tüm rehinelerin serbest bırakılması, kalıcı bir ateşkes ve Gazze'ye insani yardımların derhal girişinin sağlanması gerektiğinin altını çizen Guterres, "Acılar sona ermelidir." ifadesine yer verdi.

📲 Artık haberler size gelsin
AA'nın WhatsApp kanallarına katılın, önemli gelişmeler cebinize düşsün.

🔹 Gündemdeki gelişmeler, özel haber, analiz, fotoğraf ve videolar için Anadolu Ajansı
🔹 Anlık gelişmeler için AA Canlı

Guterres, şunları kaydetti:

"Tüm paydaşları işgalin sona erdirilmesi, Filistin halkının kendi kaderini tayin hakkının tanınması, İsrailliler ile Filistinlilerin barış ve güvenlik içinde yaşamalarını sağlayacak iki devletli bir çözüme ulaşılması yönünde güvenilir bir siyasi yol oluşturmak için bu önemli fırsatı değerlendirmeye çağırıyorum."

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Kütahya'da 4,9 büyüklüğünde deprem
İsrail'in alıkoyduğu Küresel Sumud Filosu aktivistlerinden emekli öğretmen Akılotu, memleketi Elazığ'a döndü
İsrail'in Gazze'ye giden insani yardım filolarına yönelik saldırılarına dair TBMM kararı Resmi Gazete'de
TRT Genel Müdürü Sobacı: TRT Avaz, Türk dünyası arasındaki dayanışmayı daha da kuvvetlendiriyor
İsrail'in Özgürlük Filosu Koalisyonu'na saldırısı protesto edildi

Benzer haberler

BM Genel Sekreteri Guterres, Hamas ile İsrail arasında sağlanan ateşkesi memnuniyetle karşıladı

BM Genel Sekreteri Guterres, Hamas ile İsrail arasında sağlanan ateşkesi memnuniyetle karşıladı

BM, Trump'ın Gazze'deki barış planı açıklamasını memnuniyetle karşıladı

BM Genel Sekreteri Guterres'ten UNRWA'ya siyasi ve finansal destek verilmesi çağrısı

BM Genel Sekreteri Guterres'e göre, küresel ısınmaya karşı yeni temiz enerji planlarına ihtiyaç var

BM Genel Sekreteri Guterres'e göre, küresel ısınmaya karşı yeni temiz enerji planlarına ihtiyaç var

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet