Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, New York’taki Türkevi’nden ayrılıyor.
logo
Dünya

BM Genel Sekreteri Guterres'e göre, küresel ısınmaya karşı yeni temiz enerji planlarına ihtiyaç var

BM Genel Sekreteri Guterres, iklim krizi konusunda küresel sıcaklık artışını yüzyılın sonuna kadar 1,5 dereceyle sınırlamanın hala mümkün olduğunu belirterek, bunun için temiz enerji odaklı yeni planlara ihtiyaç olduğunu söyledi.

İslam Doğru  | 24.09.2025 - Güncelleme : 24.09.2025
BM Genel Sekreteri Guterres'e göre, küresel ısınmaya karşı yeni temiz enerji planlarına ihtiyaç var Fotoğraf: Celal Güneş/AA

New York

Guterres, BM 80. Genel Kurul oturumu kapsamında düzenlenen "İklim eylemiyle ilgili üst düzey özel etkinlik"te konuştu.

Küresel sıcaklık artışını yüzyılın sonuna kadar 1,5 dereceyle sınırlamanın hala mümkün olduğunu belirten Guterres, bu konuda, 2035 için temiz enerji odaklı yeni planlar yapmak gerektiğini dile getirdi.

Guterres, 1,5 dereceyle uyumlu emisyon kesintileri sağlamanın ve küresel olarak adil bir enerji geçişini hızlandırmanın önemine işaret ederek, "Yeni bir enerji çağının şafağındayız. Bu fırsat anını yakalamalıyız." ifadelerini kullandı.

"Fosil yakıtları hala baskın, temiz enerji geçişini hızlandırmalıyız." diyen Guterres, küresel ısınmada büyük rol oynayan metan gazı seviyesinde de gelecek 10 yılda ciddi kesintilerin şart olduğunu vurguladı.

Guterres, ayrıca dünyada ormanların tahribatının önlenmesi, çelik, çimento ve ağır taşımacılıktan kaynaklanan emisyonları azaltma teknolojilerinin acilen devreye sokulması çağrısında bulundu.

İklim krizinin ortaya çıkmasında en az payı olan gelişmekte olan ülkelerin krizden en çok etkilendiğinin altını çizen Guterres, "iklim adaleti" konusunda acil eyleme ihtiyaç olduğunu ve gelişmekte olan ülkelere yönelik uluslararası finans ve fonlama kanallarının açılması gerektiğini kaydetti.

