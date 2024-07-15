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Dünya, İsrail-Filistin çatışması

BM Genel Sekreteri Guterres: Gazze'de her yer potansiyel ölüm bölgesi

Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres, Gazze'deki yıkımın "anlaşılamaz ve kabul edilemez" olduğunu belirterek, "Gazze'de her yer potansiyel ölüm bölgesi." değerlendirmesinde bulundu.

Şerife Çetin  | 15.07.2024 - Güncelleme : 15.07.2024
BM Genel Sekreteri Guterres: Gazze'de her yer potansiyel ölüm bölgesi

New York

Guterres, X sosyal medya hesabından Gazze hakkında mesaj paylaştı.

Gazze'deki yıkım ve çatışma düzeyinin "anlaşılamaz ve kabul edilemez" olduğunu ifade eden Guterres, "Güvenli hiçbir yer yok." ifadesini kullandı.

Guterres, "Gazze'de her yer potansiyel ölüm bölgesi." vurgusunda bulundu.

BM Genel Sekreteri, taraflara siyasi cesaret ve istek göstererek anlaşma sağlamaları çağrısı yaptı.

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